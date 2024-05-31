Sen Türkülerini Söyle CANLI İzle! Hangi Kanalda, Jüriler Kimler?

Sen Türkülerini Söyle her hafta Perşembe günü saat 20:00'de TRT 1'de ekrana geliyor. Türkü yarışması, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, programı CANLI izlemek isteyenler için Sen Türkülerini Söyle'nin canlı izleme linki var mı? Ayrıca programda jüri üyeleri kimler? İşte detaylar...

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE CANLI İZLEME LİNKİ VE KANAL BİLGİSİ

Sen Türkülerini Söyle her hafta TRT 1'de Perşembe günleri saat 20:00'de yayınlanıyor. Programın CANLI izleme linki, TRT 1'in resmi internet sitesinden veya dijital platformlarından erişilebilir durumda.

SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE JÜRİLERİ

Sen Türkülerini Söyle programının jüri üyeleri şunlardır:

Öykü Gürman: Türk pop ve flamenko şarkıcısı, oyuncu. Öykü ve Berk adlı grubunun bir üyesidir.

Emre Yücelen: Müzisyen ve ses eğitmeni. TRT 1'in programı Sen Türkülerini Söyle'nin jüri kadrosunda yer alıyor.

İsmail Altunsaray: Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanatçısı.

Aysun Gültekin: TRT Türk halk müziği şarkıcısı ve sanatçısı.

Bu isimlerin bir araya geldiği jüri kadrosu, programda seslendirilen türkülerin değerlendirilmesini ve yarışmacıların performanslarını değerlendirmektedir.

Sen Türkülerini Söyle'nin sevilen formatı ve renkli jüri üyeleriyle izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Programı kaçırmamak için TRT 1'in yayın akışını takip edebilir ve CANLI izleme imkanlarından yararlanabilirsiniz.