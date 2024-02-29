Seçmen Bilgi Kağıtlarının Dökümüne Ve Dağıtımına Başlanıyor

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Bu kapsamda da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) çalışmaları devam ediyor.

Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlendi.

Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ya bildirmesi sonrası bu sayı 34 olarak güncellenirken, seçim takvimine göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Seçmen kağıtlarının döküm ve dağıtımı

Seçime giden süreçte vatandaşların oy kullanacağı yerleri belirleyen seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına bugün başlanacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek. Ayrıca oy kullanmaya gidecek vatandaşların 31 Mart günü seçmen bilgi kağıtlarının yanlarında bulundurulması zorunlu olmayacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Buna göre seçmenler; YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecek.

YSK'dan uyarı

Öte yandan YSK tarafından yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.