31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Savur Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra belediyeye geçen Engin Uğur Hamidi, ilk iş olarak sekreter ve makam odasının kapısını söktürdü. Hamidi, daha sonra ziyarete gelenlerin tebriklerini kabul etti. AK Parti olarak Savur'da belediyeyi kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten Hamidi, "İlçede yaşayan Türk, Kürt, Arap 30 bin Savurlunun sorumluğu üzerimizde. Bu bilinçle çalışmaları sürdüreceğiz. Parti rozetimi yakamdan çıkarıyorum. AK Parti'liyim ama hizmet açısından artık bir partim yok. Çünkü ben herkese eşit davranacağım. En ücra köylere kadar kimin hizmete ihtiyacı varsa onlara hizmet yapılacak. Önceliğimiz parti olmayacak. Partili partisiz herkese hizmet için koşacağız. Bize oy veren de vermeyen de başımızın tacıdır" dedi.

'RANDEVU SİSTEMİ OLMAYACAK'

Hamidi, doğup büyüdüğü ve herkesin kendisini yakından tanıdığı ilçede vatandaşlarla randevu sistemiyle görüşmek istemediği için sekreterlik ve makam odasının kapısını kaldırttığını ifade ederek, "Herkes bana cep telefonuyla ulaşacak, 24 saat açık zaten. Makamı çok kullanmayacağız. Burada makam odamız var ama resmiyet gereği bulunuyor. Genelde belediyenin önünde açık alana insanlarımız gelecek, görüşeceğiz. Randevu sistemi olmayacak. Kapıyı, x-ray cihazını kaldırdık. Halkın içinden geldik. Şeffaf olmayan hiçbir şey olmayacak" diye konuştu. (DHA)