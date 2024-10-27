Dizi Kadrosunda Düşüş

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yaptığı açıklamayla, dizinin kadrosunda yaşanan bu değişimlerin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.Geçtiğimiz sezon Metin Akdülger’in veda etmesi, dizide büyük bir yankı uyandırmıştı; onun ayrılığı sonrası Engin Öztürk, karakterin boşluğunu doldurarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Ancak bu gelişmeler, dizinin dinamiklerini değiştirdiği gibi, oyuncular arasında da kayıplara yol açmaya devam ediyor. İzleyicilerin alıştığı karakterlerin birer birer diziden ayrılması, diziye olan ilgiyi nasıl etkileyecek?

Yeni Ayrılıklar ve Sonuçları

Son olarak, Mert Melek karakterine hayat veren Sercan Badur'un da diziden ayrılacağı duyuruldu; karakterinin hikayesinin sona ermesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi. Tüm bu ayrılıklar, "Sandık Kokusu"nun ilerleyen bölümlerinde nasıl bir etki yaratacak? İzleyiciler, dizinin geleceği hakkında endişe duymaya başladı.