Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın öncülüğünde başlatılan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen ve 50 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturan ‘Kadının Gücü Van’ın Gücü’ projesi devam ediyor.

Proje kapsamında birçok ünlü şair ve yazar Vanlı kadınlarla buluşturulurken, televizyon programcısı Serdar Tuncer de kadınlara yönelik söyleşi ve şiir programı gerçekleştirdi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelin Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek’in açılış konuşması ile başladı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Serdar Tuncer; edebiyat, şiir, tasavvuf, Osmanlı ve Gazze’de yaşananlar ile ilgili konularda önemli bilgiler verildi. Şair ve yazar Serdar Tuncer, ayrıca katılımcılara tecrübelerini aktarıp şiirler okudu.

Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşi programı, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek tarafından Serdar Tuncer’e plaket takdimi ile sona erdi.