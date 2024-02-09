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Van Spor’a maddi destek sağlanması amacıyla destek gecesi düzenlendi. Dün akşam uygulama otelinde düzenlenen destek gecesine katılımın az olması eleştirilirken, telefonlarla bağlanan bağışçıların destekleriyle 11 milyon 200 bin TL taahhüt edildiği aktarıldı.

Destek gecesine katılarak 500 bin TL bağışta bulunan iş insanı Zahir Kandaşoğlu, sitem dolu bir konuşma yaptı. Destek gecesine katılması gerekenlerin katılmadığını belirten Kandaşoğlu, Van Spor’un sahipsiz bırakılmasına anlam veremediğini belirterek, sitemde bulundu.

Van Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, futbolcular ve taraftar grupları başkanlarının telefonları karşıladığı gecede birçok minik taraftarın kumbarasını açarak harçlığını bağışlaması alkışlarla karşılık buldu.

Van Spor’a destek toplanması noktasında iş insanı Zahir Kandaşoğlu’nun çabaları dikkat çekerken, gecenin sonunda konuşma yapan Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, destek verenlere teşekkür ederken, geceye ilgisiz kalanlara da eleştirilerini sıraladı.

Van Spor taraftarlarının, takıma destek olanları da olmayanları da unutmayacağını belirten Kıyak, destek olmayanlara inat Van Spor’u şampiyon yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Gölkentliler ve Karakobralar taraftar gruplarının hazır bulunarak destekte de bulunduğu geceye az sayıda iş insanı, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abulhekim Karabıyık, Van Büyükşehir Belediyesi bağımsız adayı İdris Ahi, Van Sporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler katıldı.

Van TV, Şehrivan TV ve Akdamar TV ortak yayınında yaklaşık 4 saat süren destek gecesi sonunda toplanan bağış miktarının 11 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı.