Van’da her 100 hastadan 25’i randevusuna gitmiyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevulara gelmeyen hasta sayısının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

SAĞLIK 30.11.2022, 13:00 30.11.2022, 13:23
Van’da her 100 hastadan 25’i randevusuna gitmiyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, günlük 4 bin olan MHRS kapasitesini 6 bin 500’e çıkardı. Randevu oluşturan bazı hastalar ise çeşitli nedenlerden dolayı randevu almasına rağmen hastaneye gitmiyor. Randevu aldığı halde muayene olmaya gitmeyenler, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalan hastaları mağdur ediyor. Hastane yönetimi bunun üzerine, gidilmeyecek olan randevuların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

“Gelmeyen hastalarımız randevularını iptal etmiyor”
İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, son dönemde hastane randevularında ciddi bir artışa gittiklerini belirtti. Doç. Dr. Sarıkaya, “Hastanemizde bölümlerimizin yüzde 90’ında randevu sorunu bulunmamaktadır. Diğer bölümlerde ise çalışmalarımız devam edecektir. Günlük 4 bin civarında olan kapasitemizi ise 6 bin – 6 bin 500 bandına çıkardık. Bunun tamamına yakını dolmuş oluyor. Ancak takiplerde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz; randevu almalarına rağmen gelmeyen hastalarımız var. Bazı nedenlerden dolayı hastaneye gelmeyen hastalarımız randevularını iptal etmiyor. Bu da sıra bekleyen diğer hastalarımızın boş randevu bulmamasına neden oluyor” dedi.

“Günlük bin 500 kişi randevu aldığı halde muayene gelmiyor”
Hastanede randevu sadakat oranın yüzde 75 civarında olduğunu dile getiren Sarıkaya, “Böylece her 100 hastamızın 25’i randevu aldığı halde hastaneye gelmiyor. Yani günlük bin 500 kişi randevu aldığı halde muayene gelmiyor. Kendilerinden ricamız gelmeyeceklerse randevularını iptal etsinler. Bu durumda sıra bekleyen diğer hastalarımız daha rahat randevu bulsun” diye konuştu.

Randevusuz hasta da baktıklarını dile getiren Sarıkaya, gelmeyen hastaların yerlerini doldurduklarını ancak randevu bulmanın daha kolay olması için hastaların MHRS üzerinden randevularını iptal etmelerini istediklerini kaydetti.İHA

Yorumlar (2)
MEHMET SELİM SEVEN 3 saat önce
Birde doktorların yerine koyun kendinizi?Sağlıkta şiddete hayır.
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (1)
Yerli 4 saat önce
Hakka saygı olmayınca böyle olur ,randevuya gitmeyene acil dışında 3 ay randevu verilmesin .!!!
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (4)
Namaz Vakti 30 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10