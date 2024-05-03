Van için yeni hekim kadrosu açıldı. Van merkez ve diğer ilçeler için 36 uzman hekim, 7 pratisyen hekim kadrosu açıldığı kaydedildi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun; “116. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasında ilimize 36 uzman hekim, 7 pratisyen hekim kadrosu açılmıştır. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da; “Sağlık Bakanlığımız tarafından 116. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında Van’ımıza 43 hekim kadrosu ihdas edilmiştir.

Şehrimizin sağlık ordusunun gücüne güç katacak; kıymetli hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için fedakârca görev yapacak hekimlerimize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyoruz” paylaşımı yaptı.