9 Eylül 2021 Koronavirüs tablosu...

9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı. Geçmişe göre vaka sayısı artmış mı? İyileşenlerin sayısı artmış mı?

Düne göre test yaptıranların %1,02 artarak, Bugün itibariyle Test sayısı 6.356 kişi yükselmiş olup bugün test yaptıranların sayısı 314.493 kişi olmuştur.

Düne göre vaka sayısı oranı % 1,00 azalarak , bugün itibariyle vaka sayısı 68 kişi olup bugün vaka sayısı 23,846 kişi olmuştur.



Düne göre vefat eden oranı %1,01 azalarak, Bugün itibarıyla vefat eden sayısı 05 kişi olduğu gözlemlenilmiştir bugünün vefat sayısı 257 kişi olmuştur.



Düne göre iyleşenlerin oranı %1,04 artarak, Bugüne sonuçları ile iyleşen sayısı 1,219 kişi artmıştır. İyleşen sayısı 31.322 kişi olmuştur.



Geçen günlere göre Bugün Vaka ve Vefat sayısı düşmüş, Test, ilileşen sayısı arttığı görüntülenmiştir