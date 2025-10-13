Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında kurulan SABİM'in çağrı merkezi olarak başladığı hizmetini bugün hem web sitesi hem de sosyal medya platformları üzerinden iletişim süreçlerini güçlendirerek devam ettirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun göreve başlamasıyla toplum katılımına verilen önemin arttığını ifade eden Atak, "Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Bakanlığımızın bu alanda yaptığı hizmetleri vatandaşlarla doğru bir şekilde paylaşmasıyla sunmuş olduğumuz hizmeti daha nitelikli hale getiriyoruz. Gelen geri bildirimler, sağlık politikalarının şekillenmesine de katkı sağlıyor." dedi.

7 gün 24 saat hizmet

Atak, SABİM'in Ankara ve Mardin'de 1050 personelle 7 gün 24 saat hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına hizmet verdiğini belirterek, "Biz ortaya koymuş olduğumuz hizmetlerin ötesinde bir nevi nabız tutuyoruz. Vatandaşlarımızı arıyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Sağlık okuryazarlığı alanında da vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması için rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Bir vatandaşımız bize ulaştığı zaman önce arkadaşlarımız talebi alıyor. Ondan sonra çözümleyici arkadaşlarımızla beraber hızlı bir şekilde o taleple ilgili işlem yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

24 saat içerisinde gelen talepleri karşılama oranının yüzde 70'e yaklaştığını ifade eden Atak, "Bir talebin nihayete erdirilmesi ortalama 5 gün içerisinde gerçekleşiyor. Gelen taleple ilgili işlemleri tamamladıktan sonra vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Sağlıkla ilgili aklınıza gelebilecek herhangi bir konu olduğunda gelen talepleri en iyi şekilde karşılamaya ve vatandaşlarımızla güçlü bir iletişim kurarak bu süreci ilerletmeye gayret ediyoruz." bilgisini verdi.

Vatandaşların katılımı ve geri bildirimlerine çok önem verdiklerinin altını çizen Atak, "İlk 9 ayda 2 milyon 100 binden fazla bize çağrı geldi. Bunların önemli bir kısmı ile ilgili biz işlemler yapıyoruz. Bu almış olduğumuz çağrıyla ilgili takipleri, izlemleri veya taleplerin önemli bir kısmını çözmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon 750 bin kişinin de talebini çözümledik. Geri dönüş yaptık ve vatandaşlarımızı bilgilendirdik." dedi.

"Vatandaşlar en çok bilgi edinmek için başvuruyor"

Atak, SABİM'in de aramalar yaptığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çağrıların ötesinde biz de aramalar yapıyoruz. 5 milyona yakın vatandaşımıza 9 aylık süre içerisinde yapmış olduğumuz aramalarla ulaşmaya gayret ettik. Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili yürüttüğümüz hizmetlerimize onları da katarak ve geri bildirimlerini alarak bizimle beraber bu sürecin ana paydaşları olmasına gayret gösterdik. En çok başvurular konusuna baktığımız da 'bilgi alma' konuları çok ön planda."

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) bekleyen taleplerin azalmasının SABİM'e de yansımalarının olduğunu ifade eden Atak, "Yüzde 38 oranında bir düşüş olduğunu görüyoruz bu da MHRS ile ilgili sorunun aslında çözüldüğünü bize göstermesi açısından kıymetli. Vatandaşlarımız, her gün her an bize ulaşabilir ve geri bildirimleriyle bizi aslında bu süreç noktasında güçlendirebilir. SABİM hem sağlık çalışanları için hem de vatandaşımız için iletişim merkezi. Bu iletişimi güçlü tuttuğumuz müddetçe de biz Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın hizmetini daha iyi bir şekilde ifa etmiş oluruz." dedi.

Atak, işitme engelli vatandaşlara yönelik web sitesi üzerinden işaret dili bilen uzmanlar aracılığıyla da hizmet verildiğini bildirdi.

"Dezenformasyona karşı 7/24 izleme yapıyoruz"

Genel Müdür Atak, "Sağlıklı Çözüm" ekibinin sosyal medya üzerinden, sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi amacıyla 7 gün 24 saat görev yaptığını belirtti.

Sosyal medyanın dezenformasyonun yoğun yaşandığı bir alan olduğunu vurgulayan Atak, "7/24 izlem yapmış olduğumuz sosyal medya platformlarında toplumun sağlığı ile ilgili olan bir konuda yanlış ve yanıltıcı bir bilgi olduğu zaman hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz ve oradaki süreçte de vatandaşlarımızın doğru bilgiye erişmesinde önemli bir misyonu üstlenmiş durumdayız." dedi.

Sağlıklı Çözüm'de, sağlık okuryazarlığı süreçlerini de güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Atak, 9 ay içerisinde 20 binden fazla kişiye ulaştıklarını bildirdi.

Atak, "Önce doğrula" yaklaşımını benimsediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yanıltıcı ve yanlış bilgilerle yönlendirilmesine biz müsamaha göstermek istemiyoruz. Yapısal değişim ve dönüşümlerle beraber vatandaşlarımızın en çok ulaştığı konu başlıklarından birisi 'bilgi alma' bu da bizi aslında sevindiriyor. Burası aslında doğru bilginin paylaşıldığı, doğru bilginin verildiği en önemli merkezlerden birisi. Çözümleyici ekibimizle beraber çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak ilgili taleplerini sahada çözmeye gayret ediyoruz."

"Sağlık çalışanlarına özel SABİM platformu oluşturduk"

Muhammed Atak, sağlık çalışanlarının da kendilerini ifade edebilecekleri özel bir platform kurduklarını belirterek, "Bu platform, sağlık çalışanlarımızın da kendileri ve özlük haklarıyla ilgili kolay erişebilecekleri bir merkez haline geldi. Çift yönlü iletişimi özellikle güçlendirmeye çalışıyoruz. Sadece gelen talepler değil aynı zamanda o hizmeti sunanların da kendi taleplerini ve iletişim hususunda bizimle beraber aktif rol almasına özellikle gayret ediyoruz." dedi.

Atak, SABİM'de bir teşekkür panosu da oluşturduklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın almış olduğu hizmet sonrasında o hizmeti sunan kıymetli sağlık çalışanlarımıza da teşekkür edebilecekleri SABİM web sitemizde bir platform oluşturduk. Bu konuda da geçen yıla oranla yüzde 51 oranında bir artış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.