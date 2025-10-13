Van Atatürk Anadolu Lisesi'nde senaryo gereği deprem meydana gelmesi üzerine siren çaldı. Sınıflarda öğrenciler siren uyarısıyla "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.Okul Müdürü Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine, öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okullarındaki tatbikatı başarıyla tamamladıklarını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Tahliye için verilen 3 dakikalık süreyi 2 dakika 50 saniyede tamamladık. Tatbikat kuralına uygun bir şekilde tahliyemizi gerçekleştirdik. Tatbikatlar öğrencilerimiz için çok önemli. Okulumuzda bu tür etkinlikleri sık yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını öğrencilerimize izlettik."