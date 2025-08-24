Rusya ve Ukrayna arasında savaşta ateşkes çabaları devam etse de taraflar karşılıklı saldırılarını durdurmuyor.

Ukrayna, Rusya’yı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

UKRAYNA'YA AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin başkent Moskova'ya yönelen bir İHA’yı düşürdüğünü duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia) tarafından yapılan açıklamada ise hava sahası güvenliği ile ilgili endişe nedeniyle Moskova'nın doğusunda ve güneydoğusunda yer alan İjevsk, Nijniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov ve Ulyanovsk şehirlerindeki havaalanlarındaki operasyonların askıya alındığı kaydedildi.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Rusya'nın ikinci en büyük şehri St. Petersburg'daki havaalanı yetkilileri de çok sayıda uçuşun ertelendiğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin merkezindeki çeşitli bölgelerde 3 saat içinde 32 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.