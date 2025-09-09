Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında istavrit, mezgit ve barbunun kilogramı 100, hamsinin ise 300 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Kerim Yavuz, AA muhabirine, tezgahlarda istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra çok sayıda çeşit olduğunu söyledi.

Hamsinin kendisini göstermeye başladığına dikkati çeken Yavuz, hamsiden yana bolluk beklediklerini vurguladı.

Yemen Çelik de tezgahlardaki bolluğun fiyatlara da yansıdığını aktardı.

Fiyatların uygun olduğuna işaret eden Çelik, "Halkımız kesinlikle bu sene balığa doyacak. Balık bol. Bu sene bereketli bir sezon geçireceğiz." dedi.

Soner Birinci de balık bolluğunun bu sene esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan Ahmet Mescioğlu da balık bolluğundan memnun olduklarını vurguladı.