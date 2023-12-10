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Deprem uzmanı Prof Dr. Şükrü Ersoy, son dönemde artan artçı sarsıntılara ve beklenen Marmara depremine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"MARMARA DEPREMİ ÇOK UZUN BİR PERİYOTTA OLMAYACAK"

"Depremi önceden tarihini söyleyemiyoruz." diyen Ersoy'un CNN Türk'teki açıklamaları şöyle:

"Peki nasıl söylüyoruz? Geçmişteki depremleri dikkate alarak bir periyot biçilebiliyor. Marmara Denizi'nin içerisinde en son 1766'da çifte deprem var. Bundan sonra 250 yıllık dönemin dolduğu ifade edilerek depremin çok yaklaştığı söylenebiliyor. Tarih vermemekle birlikte çok uzun bir periyot olmayacaktır. Bir yandan hazırlığımızın yapılması gerekiyor. İstanbul ve Marmara bölgesindeki potansiyelin neden tehlikeli olduğunu ayrıntılı olarak konuştuk. Marmara depremi beklediğimiz bir deprem.

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI

Öncelikle bir yandan artçı depremler sürüyor. Artçı depremlerin sayısı da fazla. Mesela Malatya civarında 5 üzerinde deprem oldu. Bütün insanlar sokağa çıktı. Bu artçılar yaşanacak. Zaman zaman da artçıların büyüklükleri 5'e 6'ya kadar çıkabilir. Deprem aktivitesi sadece burayla sınırlı değil Türkiye'nin her yanına yayılmış durumda.

GEMLİK DEPREMİ

Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz ama Güney'de bir deprem aktivitesi başladı. Güney'in de çok masum olmadığnı söyleyelim. Bu kol üzerinde de örnekler vermiştik. 1964'te Manyas depremi vardı.

ZEMİNİ ETKİLEYEBİLİR

Konya fayı da var. Konya çevresi diğer bölgelerden çok çok tehlikeli değil ama şunu söylemeye çalışıyoruz. Hiçbir yer o kadar masum değil. Bu bölge bile zemini nedeniyle etkilenebilir. Zemine uygun yapı stoğu yoksa hasarlar meydana gelebilir.

TÜRKİYE FAY HARİTASI

Harita sürekli güncelleniyor. Şimdilerde 6 Şubat'tan sonra tekrar yenileniyor. Jeoloji mühendisleri sahada çalışıyorlar. Bu Türkiye deprem tehlike haritası. Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi. Güvenli binalarda kalmak en olumlu yaklaşım olur.

İSTANBUL'UN RİSK HARİTASI

İstanbul'da nerede bekliyoruz depremi? Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu fay boyunca bekliyoruz. 20 km'ye kadar yakın mesafede. En çok neresi etkilenecek? Kıyı bölgeleri depremden daha çok etkilenecek. En yatkın bölümler bordo renkli olanlar. En fazla etkilenecek kısım kıyı kısımları. Küçükçekmece - Büyükçekmece koylarına giden yerleşim yerleri daha çok etkilenecek. İçeriye doğru gittikçe azalacak. Maltepe, burada en riskli yer gözükmüş kıyılar için kuzeye doğru gittiğinizde kayalık çok sağlam zemin. Jeolojik harita daha açıklayıcı. Bu uzaklığı baz alan harita. Çok daha karmaşık yapısı var.

Anadolu Yakası genel olarak sağlam. Yaşlı kayalar var fakat bunların üzerinde ayrışmış kötü zeminler var. Bir de dere yataklarındaki zeminler var. Parsel bazında mahalle bazında baktığımızda ayrıntılı araştırmalar gerekir.