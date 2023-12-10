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Zonguldak'ta sağanak sebebiyle Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.

Olayda tek katlı müstakil ev toprak altında kaldı.

Evde bulunduğu belirtilen anne ve oğlu için ise bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama - kurtarma çalışmasına başladığı sırada, ikinci bir heyelan daha meydana geldi ve 21 kişi yaralandı.

Can pazarının yaşandığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.

"21 kişi yaralı kurtarıldı"

Vali Hacıbektaşoğlu, ilk heyelanda yıkılan tek katlı müstakil evin bulunduğu bölgede ekiplerin çalışması sırasında meydana gelen ikinci toprak kaymasında 21 kişinin yaralı kurtarıldığını söyledi.

İlk heyelanda iki kişinin (anne ve oğlu) yıkılan evin enkazı altında kaldığını aktaran Hacıbektaşoğlu şöyle dedi:

"Heyelan bölgesi çok sıkıntılı olduğu için arkadaşlarımız orada yine bakıyorlar, gözetliyorlar ikinci heyelana maruz kalan var mı yok mu diye her ihtimale karşı. İlk heyelanda kalanlar dışında heyelan altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz."

"Çalışma imkanı olduğu anda çalışmalar devam ediyor"

Hacıbektaşoğlu, bölgenin riskli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Oranının emniyeti alınmadan oraya müdahale edilmez. Emniyetli bir şekilde müdahale edilecek. İkinci heyelandan sonra bütün mahalle, orada çok fazla sayıda ekibimiz vardı, onlar tahliye edildi. Şu anda orada ekiplerimiz takip ediyorlar. Çalışma imkanı olduğu anda çalışmalar devam ediyor, devam edecek."

Çevredeki evler boşaltıldı

2 kişinin durumunun ağır olduğu olayla ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken çevredeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Arazinin sıkıntılı olması nedeniyle ambulanslar olay yerine ulaşım sağlayamazken yaralılar, sedye ve AFAD araçlarıyla ambulanslara taşındı.

Anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları yeni bir heyelan riski nedeniyle kademeli olarak sürüyor.