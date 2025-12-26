Van YYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu (IVSA Van) tarafından düzenlenen "Kriz anında veteriner hekimin rolü" başlıklı IVSA Van Zirvesi gerçekleştirildi. Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zirvede konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, meydana gelen afetlerde insanlar kadar hayvanların da etkilendiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti. Afet durumlarında veteriner hekimlerin etkin rol alması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Veteriner hekimleri de bir afet durumunda sivil örgütler kurmalıdır. Yangın gibi bir afette yangın ekibimizin olması lazım.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği veya gönüllü kuruluşlar bünyesinde yangına nasıl müdahale edileceğine yönelik tatbikatlar yapılması gerekiyor. Projeler çerçevesinde bu ekiplerimizi kurmamız gerekiyor. Çünkü afet yönetimi veteriner hekimsiz olmaz. İleride zoonoz hastalıklarla ve krizlerle mücadele etmek zorundayız. Çünkü köpekleri topladığımız yerlere tilkiler geldi. Eğer tilkiler geliyorsa kuduzla mücadeleye hazırlanın" dedi.

Karantina uygulamalarında veteriner hekimlerin önemine de dikkat çeken Aslan, "Bunu Covid-19 sürecinde gördük. En iyi karantinayı, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu veteriner hekim bilir. Çünkü kuduz çıkar karantina uygular, şap çıkar karantina uygular. Bu yüzden afet ve kriz durumlarında veteriner hekimle birlikte çalışılması gerekir" ifadelerini kullandı.