Türkiye Genelindeki Eğitim Merkezleri

Eğitim programlarına katılabilmek için adayların en az iki yıllık bir meslek yüksekokulu ya da dört yıllık bir üniversite mezunu olmaları ve belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir.POMEM okulları, Türkiye'nin dört bir yanında toplamda 36 farklı lokasyonda faaliyet göstermektedir; bu okullar arasında Ankara’nın Akyurt ilçesi, İstanbul’un Arnavutköy ilçesi, Mersin, Karabük, Bilecik, Çankırı, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon, Konya’nın Ereğli ilçesi ve Amasya'nın Merzifon ilçesi gibi önemli merkezler bulunmaktadır. Adaylar, bu eğitim kurumlarında hem teorik hem de pratik derslerle polislik mesleğine hazırlanmakta ve Emniyet Teşkilatı'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda görevlendirilmektedir.

POMEM Müdürlükleri ve Eğitim Süreçleri

Akyurt, Arnavutköy, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir gibi pek çok ilde bulunan POMEM müdürlükleri, adaylara 4 ay süren mesleki eğitim programları sunarak onları polislik mesleğine en iyi şekilde hazırlamaktadır. Eğitim süreçleri, adayların hem fiziksel hem de mental olarak bu zorlu mesleğe uygun hale gelmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

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