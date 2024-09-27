Ligin 4. hafta maçında oynanan Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor maçı sonrası, siyah – kırmızılı ekip “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK, Artı Değer Van Spor FK ile ilgili kararını açıkladı. Artı Değer Van Spor FK’yeihtar cezası ile birlikte 63 bin TL de para cezası verildi.

PFDK kararında; “Artı Değer Van Spor FK’nın, 22.09.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 63.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Aynı müsabakada “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen Çimentaş Elazıspor’a da ihtar cezası verildi.