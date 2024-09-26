Lige iyi bir başlangıç yaptıktan sonra 4. hafta maçında kendi sahasında karşılaştığı Çimentaş Elazığspor’a 2 – 0 kaybederek ilk yenilgisini alan Artı Değer Van Spor FK, 5. hafta maçında lidere konuk oluyor.

Cumartesi günü akşam maçında Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, kendi tesislerindeki hazırlıklarını tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde İzmir’e uçtu.

Bugün öğleden sonra İzmir’de tek idman yaparak maç hazırlıklarına devam edecek olan Artı Değer Van Spor FK, yarın da son idmanını yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.

HEDEF GALİBİYET

Cumartesi günü saat 19.00’da Menemen İlçe Stadı’nda liderle karşılaşacak olan kırmızı – siyahlı temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

İlk 4 haftalık periyotta Menemen Futbol Kulübü 4 galibiyet almayı başardı ve 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran Menemen Futbol Kulübü, kalesinde ise 2 gol gördü.

Artı Değer Van Spor FK ise ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı. 4 haftalık periyotta 6 kez gol sevinci yaşayan kırmızı siyahlılar, kalesinde ise 2 gole engel olamadı. Artı Değer Van Spor FK, 7 puanla 7. sırada bulunuyor.

Menemen Futbol Kulübü ile Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak.