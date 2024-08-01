'Pêşî Peya' Ne Anlama Geliyor? Şaşırtıcı Gerçek Ortaya Çıktı!

Kürtçe 'Pêşî Peya' ile Yeni Bir Trafik Anlayışı!

Türkiye genelinde 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından, birçok kentte yollara yazılan 'Pêşî Peya' yazıları dikkat çekmeye başladı. Peki, bu yazılar ne anlama geliyor ve neden bu kadar önemli? İşte detaylar...

'Pêşî Peya' Ne Demek?

'Pêşî Peya' Kürtçe'de "Önce Yaya" anlamına gelir. Bu ifade, trafikte yaya önceliğini vurgulamak için kullanılır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu şehirlerde, bu yazılar yol güvenliği bilincini artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Uygulamanın Başlangıcı

Bu uygulama ilk olarak Diyarbakır'da HDP'li belediyeler tarafından başlatıldı. Kürtçe ve Türkçe olmak üzere çift dilli yazılar, kent merkezlerindeki cadde ve sokaklara yerleştirildi. Amaç, yayaların trafikteki güvenliğini artırmak ve yaya önceliğine dikkat çekmekti. Diyarbakır'da büyük ilgi gören bu uygulama, kısa sürede Mardin ve diğer kentlerde de benimsendi.

Siyasi Destek ve Genişleme

Başlangıçta HDP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen bu uygulama, zamanla AK Partili belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler tarafından da desteklendi. Kürtçe 'Pêşî Peya' yazıları, yayaların trafikteki haklarını koruma amacıyla Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladı.

Trafikte Yeni Bir Bilinç

'Pêşî Peya' yazıları, trafikte yaya önceliği bilincinin pekiştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Yayaların güvenliği ve trafikteki haklarının korunması, bu uygulamanın temel hedefleri arasında yer alıyor. Bu yazılar, sürücülerin daha dikkatli olmasını ve yayalara yol vermesini sağlamak için büyük bir farkındalık yaratıyor.