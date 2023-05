WanHaber - ÖZEL

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van 1. Sıra milletvekili adayı Pervin Buldan, oyunu kullanmak için saat 8.30 da Van Cumhuriyet Anadolu lisesine geldi. Buldan 1106 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Pervin Buldan, "Uzun süredir çalışıyoruz ve bugün artık çalışmalarımızın emeğini karşılığını alma zamanı geldi. Bugün Türkiye’nin her yerinde bütün insanlarımız oylarını kullanacaklar. Umut ediyor ve diliyorum ki kullanılan bütün oylarımız bu ülkenin huzuruna, refahına, sevgisine, barışana, adaletine ve demokrasine vesile olur. Bu ülke uzun süredir aslında çok büyük haksızlıkların ve hukuksuzluğun yaşandığı bir ülke haline geldi, ancak bugün yapılan seçimlerle birlikte bir değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz bütün Türkiye halkları bekliyor. 85 milyon insanın umudu var bugün ki seçimlerden bizde bugün oyumuzu Van’da kullanıp barışa ve kardeşliğe ama aynı zamanda demokrasiye vesile olması temellisiyle tüm Türkiye’ye bu çağrıyı hem yapıyor hemde oylarımızı hayırlara vesile olmasını temenli ediyoruz. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Bu akşam büyük bir umutla Türkiye’nin kaderinin değişeceği umuduyla, hepimizin gözleri elbet deki okullarda açılacak olan sandıklarda olacak. Büyük bir umut var hepimizde büyük bir heyecan var bu heyecanı ve umudu Türkiye’nin her bir ferdinin her bir insanının yaşaması gerekiyor. Çünkü uzun süredir insanlarda karamsarlık var bir kötülük düzeni var aslında bu kötülük düzenin artık bugünden itibaren bitmesi gerektiğini düşünüyoruz ve oylarımız da bu anlamıyla Türkiye’nin buna da vesile olmasına kaynaklık etmesini talep ediyoruz. Herkese başarılar diliyorum hepinizin yolu açık olsun mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum, ”dedi

Buldan seçim sonuçları takip etmek için Ankara’ da genel merkezde parti yetkilileriyle takip edeceğini söyledi.

Haber: Ömer Bildik