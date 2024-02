Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dünya genelinde futbolseverlerin yakından takip ettiği "Out Of Context Football" sayfası, X hesabı üzerinden Van Spor ile ilgili bir paylaşım yaptı. Van Spor ile Kırklarelispor arasında bugün oynanan maçtan bir fotoğraf paylaşan Out Of Context Football, yoğun kar yağışı altında oynanan maça dikkat çekti.

Van Spor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçtan bir kare paylaşan Out Of Context Football'ın X hesabı üzerinden 4 milyon takipçisi bulunuyor. 800 Binden fazla görüntüleme alan paylaşımın altına yabancı dilde onlarca yorum yapıldı.

TARAFTARLAR VAN SPOR'U YALNIZ BIRAKMADI

Soğuk havaya rağmen binlerce Van Sporlu takımlarını Kırklarelispor maçında yalnız bırakmadı. Yoğun kar yağışına aldırış etmeden takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen Van Spor taraftarları, sahadan gülerek ayrılan taraf oldu.