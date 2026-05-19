Edinilen bilgilere göre, kaza, Ahlat-Adilcevaz kara yolu üzerindeki Gabanlar mevkiinde meydana geldi. Erciş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Uğur Yıldırım'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Uğur Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.