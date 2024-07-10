Teklif üzerinde söz alan Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, teklifin, komisyonda yeterince tartışılmadığını savundu.

Eğitimde şiddetin sorun haline geldiğini kaydeden Karaman, öğretmenlere şiddete yönelik düzenlemenin eksik olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını eleştirdi.

Öğretmen adaylarına Akademideki hazırlık eğitimi süresince verilecek ücretin yetersiz olduğunu söyleyen Çalışkan, öğretmenlik mesleğiyle ilgili adil bir düzenleme yapılmasını istedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, teklifin geri çekilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Teklifin, öğretmenlere saygınlık kazandırmadığını, özlük haklarını iyileştirmediğini söyleyen Sunat, "Görüştüğümüz, meslek kanunu değildir. Görüştüğümüz, meslek kanunu adı altında akademi ve ceza dayatması, öğretmen atamalarının kontrol altına alınmasıdır." diye konuştu.

Teklifle, eğitim fakültelerinin itibarsızlaştırılacağını savunan Sunat, akademi eğitiminin, eğitim fakültesi mezunlarına uygulanamayacağını dile getirdi. Şenol Sunat, teklife "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.

"Öğretmenler ve yöneticilerin hak ve sorumlulukları ilk kez kanun düzeyinde tanımlanıyor"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine teklifin hazırlandığını anımsattı.

Teklifin 42 maddeden oluştuğunu hatırlatan Kılıç, "Teklifle, öğretmenler ve yöneticilerin hak ve sorumlulukları ilk kez kanun düzeyinde tanımlanıyor." ifadesini kullandı.

Kılıç, teklifte öğretmenlik mesleğine ve Milli Eğitim Akademisine ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu dile getirdi.

Teklifte, öğretmenlere yönelik şiddetle ilgili de hükümlerin yer aldığını belirten Kılıç, öğretmen yetiştirme sistemini güçlendirmek için Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını söyledi.

MHP'li Kılıç, Milli Eğitim Akademisinde öğretmen adaylarının en iyi şekilde yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Kariyer basamaklarında ilerlemede "sınav" ve "mesleki çalışma" şartının kaldırılacağını aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Teklifte bizim için önem arz eden başka bir husus; başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim camiasında görev yapanlara uygulanan şiddet konusunda alınan tedbirleri kapsayan madde olmuştur. Cumhuriyet tarihinde ilk olacak şekilde öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacaktır. Teklifle, öğretmenler meslekleriyle ilgili olmayan faaliyetlerde rızaları dışında çalıştırılamayacaktır."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitimde özelleştirmelerin hayata geçirildiğini ve özel okul sayısının arttığını kaydetti.

Teklifin, toplumu yeniden şekillendirme anlayışıyla hazırlandığını ileri süren Kok, Milli Eğitim Akademisindeki eğitimin sonunda yazılı sınav ve mülakat yapılacağını dile getirerek, "Bu engelli koşuyu kim, nasıl tamamlayacak?" sorusunu yöneltti. Kok, teklifi kabul etmediklerini bildirdi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da teklifin masa başında hazırlandığını ileri sürdü.

Teklifte, eğitimcilerin taleplerini karşılayacak düzenlemelerin bulunmadığını söyleyen Hun, teklifle öğretmenlik mesleğinin niteliksiz hale getirileceğini savundu. Yılmaz Hun, kanun teklifinin, eğitim alanındaki çalışma barışını ortadan kaldıracağını iddia etti.

"Bu teklif hukuksuz"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, teklifin, özel okullardaki öğretmenlerin ve ücretli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin düzenlemeler içermediğine dikkati çekti.

İktidarı eleştiren Özçağdaş, Milli Eğitim Akademisinin yeni bir eleme süreci getireceğini belirtti.

Özçağdaş, "Öğretmenlerin hakkını alamazsınız. Öğretmenler tüm sınavlarını bitirmişlerdir, öğretmen olma hakkını kazanmışlardır. Bu teklif hukuksuz." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, teklifin komisyondaki görüşmelerinde önerilerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

Teklifi kabul etmediklerini dile getiren Açıkel, teklifin öğretmenleri asgari ücretin altında çalıştırmaya mahkum ettiğini öne sürdü.

"Öğretmen niteliğini artırmaya yönelik çok sayıda iş yaptık"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, iktidarları döneminde eğitim yatırımlarını artırdıklarını vurguladı.

Öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirdiklerini anlatan Maviş, okullarda ücretsiz ders kitapları sunduklarını hatırlattı.

Sivil ve özgürlükçü eğitimin inşa edilmesi için her şeyi yaptıklarını vurgulayan Maviş, 28 Şubat sürecinde yaşananları anlatarak, "28 Şubat'ın izlerini sildik." dedi.

Nazım Maviş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir hedefimiz var. Bunlar, okul öncesi eğitim, mesleki eğitim, okullar arası farkların azaltılması, öğretmen yetiştirilmesine odaklanılmasıdır. Bir eğitim sisteminde öğretmen ne kadar yetenekliyse sistem de o kadar iyi sonuç verir. Öğretmen niteliğini artırmaya yönelik çok sayıda iş yaptık."

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve beklentiler dikkate alınarak yeni bir teklif hazırlandığına işaret eden Maviş, teklif hazırlanırken farklı ülkelerdeki uygulamaların da incelendiğini söyledi.

Maviş, teklif hazırlanırken çeşitli raporların hazırlandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu teklif ile öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atamaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarındaki ilerlemeleri düzenlenmektedir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Teklifle, kariyer basamaklarında ilerlemede sınav ile mesleki çalışmalar şartı kaldırılmış, uzman öğretmenlik için en az 10, başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmetin bulunması, kademe ilerleme cezasının bulunmaması, akademi tarafından verilen eğitim programların tamamlanması şartı yeterli kabul edilmiştir."

Milli Eğitim Akademisiyle yüksek öğretimin alternatifinin oluşturulmadığını vurgulayan Maviş, akademinin öğretmenleri mesleğe hazırlayacağını belirtti.

Nazım Maviş, eğitim standartlarını artıracak her türlü iyileştirmeyi yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da öğretmenlerin toplumun rehberi olduğuna işaret etti.

Teklifle, yöneticilerin ödev ve sorumluluklarının da belirlendiğini anlatan Toy, öğretmen olma şartlarının yeniden tanımlandığını ifade etti. Toy, teklifin yasalaşmasıyla kurulacak Milli Eğitim Akademisinin yüksek öğretim kurumlarının alternatifi olmadığının altını çizdi.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soruları üzerine Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, teklifle öğretmenler arasında bir hiyerarşi oluşmayacağını söyledi.

Milli Eğitim Akademisiyle öğretmenlerin mesleğe hazır hale getirileceğini belirten Maviş, "Akademide yükseköğretim kapsamında herhangi bir eğitim yapılmamakta, bu eğitim sonucunda herhangi bir diploma verilmemektedir. Yüksek öğretim kurumlarına verilen yetkinin gasbı veya yetki devri söz konusu değildir." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

CHP milletvekilleri, cep telefonlarının ışıklarını açıp kapattı

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'in saat 21.00'de ışıkların açılıp kapatılması çağrısına uyarak, cep telefonlarının ışıklarını bir dakika süresince açıp kapattı.

Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, fotoğraf çekmek için sıraların üzerine çıkan milletvekillerini uyardı.

Bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, iktidarın sorunu çözüyormuş gibi gözüktüğünü söyledi.

İktidarın, talep ve önerileri kabul etmediğini savunan Özdağ, teklifin aceleyle getirildiğini belirtti.

Özdağ, teklifle ilgili öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin görüşlerinin alınıp alınmadığını sordu.

Eğitim sisteminde kaos yaşandığını dile getiren Özdağ, çeşitli ceza ve yaptırımların bulunduğu teklifte, öğretmenlerin haklarına ilişkin düzenlemelerin yer almadığını öne sürdü. Selçuk Özdağ, "Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarına üniversitelerde öğretilmeyen ne öğretilecek?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, teklifin, sorunlar dikkate alınmadan hazırlandığını ifade etti.

Teklifin komisyon sürecinde de görüşlerin görmezden gelindiğini söyleyen Kırkpınar, "Teklif, biriken sorunları çözemeyecektir. Teklifte mesleğin tanımını, 1 milyonu aşan öğretmenin menfaatini gözetecek, mali ve sosyal haklarını iyileştirecek bir madde yok." dedi.

"Akademi uygulama boşluğunu dolduracak"

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, teklifin komisyonda 27 saatin üzerinde görüşüldüğünü aktardı.

Teklifle Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını anımsatan Topsakal, eğitim sistemindeki en büyük eksikliğin uygulamadan kaynaklandığı vurgulayarak, "Akademi uygulama boşluğunu dolduracak." diye konuştu.

Topsakal, teklifle öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarının yanı sıra kariyer basamaklarındaki ilerlemelerin de düzenleneceğini anlattı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, iktidarın eğitim sistemindeki sorunları bir kenara bırakarak, eğitim sistemini daha kötüye götürme niyetinde olduğunu öne sürdü.

Teklifin sendikaları dinlemeden hazırlandığını dile getiren Altın, "Eğitim fakültesi mezunlarının nitelikleri neden sorgulanıyor?" sorusunu yöneltti. Altın, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını da eleştirdi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, öğretmenlik mesleğinin ne olduğu bilinmeden kanun yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Akademisinin kurulmasıyla öğretmen yetiştirme görevinin üniversitelerden alınıp Milli Eğitim Bakanlığına devredileceğini savunan Halıcı, öğretmenlerin ücretlerinin yoksulluk sınırı altında olduğunu dile getirdi.

Halıcı, özel okullardaki öğretmenlere taban aylık düzenlemesini getirilmesini istedi.

"Eğitim yöneticilerine ilk defa eğitim geliyor"

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, eğitimin dinamik bir alan olup sürekli yenilik istediğini, yeniliği yapmayanların geriye gideceğini vurguladı.

Teklifte öğretmenlerin atama, yer değiştirme, özlük hakları ve Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu aktaran Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ilk defa öğretmen almıyor. Bir tane çocuğumuzun hakkının yenmesine hiçbirimiz razı olamayız. Üniversiteler akademik eğitimi verirler, üniversitelerden yetişenleri akademi ile ilişkilendirmemizin sebebi mesleki gelişim ile ilgili bir husus. Eğitim yöneticilerine ilk defa eğitim geliyor."

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından Komisyonun yerini almaması üzerine Önder, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.