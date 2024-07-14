Kalp teorisi: Antik Yunanlılar ve Romalılar, sol elin doğrudan kalple bağlantılı olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle, nişan yüzüğünün sağ ele takılması "kalbe yakın" olması anlamına geliyordu.

Kan akışı teorisi: Sol elin kan akışının daha güçlü olduğuna inanılıyordu. Yüzüğün sağ ele takılması, kan akışının daha zayıf olduğu tarafa yerleştirilerek, yüzüğün daha görünür olmasını sağlıyordu.

Savaşçı gelenek: Savaşçıların kılıçlarını sağ taraflarına astıkları ve ellerini sağ tarafta tutmaları nedeniyle, nişan yüzüğünün de sağ elde daha rahat kullanılabileceği düşünülüyordu.

Pratik nedenler: Sağ el daha güçlü ve hareketli olduğundan, nişan yüzüğünün sağ elde daha rahat takılması ve görünür olması sağlanıyordu.

Bu tarihsel ve pratik nedenlerden dolayı, nişan yüzüğünün sağ ele takılma geleneği günümüzde de devam etmektedir. Ancak, son yıllarda sol ele de takılabilen nişan yüzükleri de yaygınlaşmaya başlamıştır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi