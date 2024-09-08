Diyarbakır'dan tüm Türkiye'nin yüreğini acıtan bir haber geldi.

21 Ağustos'tan bu yana her yerde aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Ancak cansız bedenin bulunduğu yer olayla ilgili şüpheleri artırdı.

Cansız bedenin bulunduğu derede daha önce 3 kez arama yapılmıştı.

Jandarma, gelen ihbar üzerine yeniden derede arama çalışması yaparak cansız bedene ulaştı.

CİNAYETİ BİLEN BİRİ VAR

Narin Güran'ın cesedinin çuval içerisinde bulunması ve gelen ısrarlı ihbarlar akıllarda bazı soru işaretlerine neden oldu.

İhbarı yapan kişinin tam konum vermesi, köyde yaşayan birilerinin cinayeti bildiği yönündeki iddiaları artırdı.

Cansız bedenin çuval içerisinde bulunması, cinayetin başka bir yerde işlendiğini gösteriyor.

Daha önce 3 kez aranan yerde bulunması ise akıllara şu iddiayı getirdi: Arama ekiplerinin çemberi daraltmasıyla panikleyen şüpheliler, cansız bedeni apar topar köye yakın bir dereye mi bıraktı?

AİLE TERLİKLERİ NEDEN KABUL ETMEDİ

Bir başka detay ise derenin kenarında bulunan terlikler.

Bilindiği üzere daha önce yapılan arama çalışmalarında derenin kenarında bir terlik bulundu. Aile bu terliğin Narin'e ait olmadığını söyledi.

Ancak cansız beden, terlikle aynı bölgede bulundu.

Bu detay ailenin bir şeyler sakladığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Şimdi gözler yeniden jandarma ekiplerinde. Bazı isimlerin yeniden sorgulanması bekleniyor.

Cansız bedenin bulunmasıyla birlikte aile üyeleriyle ilgili şüpheler arttı.

Olay yeri inceleme ekipler, cansız bedenin bulunduğu alanda detaylı bir çalışma yapacak.