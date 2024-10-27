Yapımcı Engellemeleri Açıkladı

Ayna, film için Avrupa'daki üretimcilerle yapılan ilk ilişkilerin olumlu sonuçlandığını ancak gelen olumsuz haberlerin lobisinin "kara propagandasının" yaygınlaştığını belirtti. Filmin geniş kitlelere erişme potansiyeli, bu tür engellemelerle tehdit sınıfına girmiş durumda. Cumhuriyet'in haberine göre, Avrupa'da yaşayan Türklerin "Mustafa" filmi olan yoğun ilgi, iptallerle karşılaşan gösterimlerin büyümesiyle karışık bir hale geldi. İlk iki günün ardından yaşanan iptaller, Türk diasporası arasında büyük bir rahatsızlığa neden oldu ve film göstergelerinin neden durdurulduğu üzerine birçok spekülasyona neden oldu. Atatürk'ün özgürlük yıllarını anlatan bu özel yapım, sadece bir animasyon filmi ötede, siyasi bir oyun haline dönüşmüş gibi görünüyor, bu da halk arasında tartışmalara yol açtı.