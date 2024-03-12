Muradiye Belediyesi Araç Filosunu Büyütüyor

Muradiye Belediyesinin ihtiyacı olan kamyon, otobüs, çöp arabası, kepçe ve benzeri araçların belediyenin envanterine girmesi ve Kaymakam Melih Aydoğan’ın yapmış olduğu hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

İlçe sakinlerinden Saim Önen, “Muradiyeli olarak Kaymakam Melih Aydoğan döneminde yıllardır yapılmayan hizmetleri gördük. A’dan Z’ye büyük küçük demeden hepimizin gönlüne dokundu. İlçemizde hizmetler yapıldı, yapılıyor. Yeni araçların belediyemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.