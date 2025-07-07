Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Son yaşanan gelişme ise, araç sahiplerini üzecek...

Motorine zam kapıda.

Akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE ZAM

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden ötürü çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.70 lira zam yapılması öngörülüyor.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR

Buna göre İstanbul'da motorinin litresinin 54.06 lira, Ankara'da 54.92 lira, İzmir'de ise 55.25 liradan satılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.