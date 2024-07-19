Dünya genelinde internet sistemlerinde yeni bir sorun ortaya çıktı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan bu arıza, tüm dünyayı etkilemiş durumda.

Havalimanları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda şirket, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşamaya başladı.

Dünya genelinde birçok sektör etkilendi

Söz konusu sorun nedeniyle, İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News'in bazı yayınları kesildi.

Küresel teknoloji kesintisi; İspanyol havaalanları, Türk Hava Yolları, Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiledi.

Frontier Airlines, Allegiant ve SunCountry, operasyonlarının etkilendiğini duyuran havayolu şirketleri oldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemi de kesintiden nasibini aldı. Sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkililerine göre söz konusu sistemde aksaklıklar yaşanıyor.

İngiltere'nin Edinburgh havalimanında ise yolcular otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamıyor ve kontroller elle yapılıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bilgisayar sunucularındaki küresel arızanın hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkilediği belirtildi.

Şirketten açıklama: Sorunun farkındayız

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Bilgisayarlar mavi ekran veriyor

Sosyal medya görüntülerine göre Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar mavi ekran veriyor.

Birçok şirket uygulama ve hizmetleri oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için Microsoft'un bulut hizmeti Azure'u kullanıyor.

Bu nedenle, bu sistemlerde yaşanan en ufak arıza bile dünya genelindeki birçok şirketi olumsuz etkiliyor.

Microsoft açıklama yayınladı

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide şu ifadeleri kullandı:

Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.

Bu olayı en yüksek öncelik ve acil bir şekilde ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan Microsoft 365 uygulamaları için çözüm üretmeye devam ediyoruz.

Microsoft ayrıca çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırdığını da söyledi.

Dünya genelinde global mavi ekran sorunları, Microsoft'un Crowdstrike güncellemesinden kaynaklanıyor.

Dün geceden itibaren Türkiye'de onlarca site Crowdstrike güncellemesine takıldı ve birçok web sitesi çöktü.

Crowdstrike nedir

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlıyor.

Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanıyor ve siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor.

Büyük kesinti sosyal medyada

Microsoft'un dünya genelindeki büyük kesintisi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sorundan etkilenen kullanıcılar, çeşitli paylaşımlar yapmaya başladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Microsoft CrowdStrike kesintisi Hindistan'daki çoğu havaalanının kapanmasına neden oldu. Bugün ilk elle yazılmış biniş kartımı aldım." diyerek aşağıdaki görseli paylaştı.

Bazı kullanıcılar ise şirket içinden fotoğraf paylaşarak sistemlerinin mavi ekran verdiğini söyledi.

Söz konusu mavi ekran görüntüleri, ABD'den Japonya'ya kadar birçok ülkeden gelmeye devam ediyor.