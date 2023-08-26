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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 maaş zam oranını belirleyecek Toplu-Sözleşme imzalanamadı.

7. Dönem Toplu Sözleme'de hükümet ve memurları temsilen Memur-Sen memur zammı oranı konusunda anlaşamadı.

Ancak sosyal haklar konusunda ilerleme sağlandı ve 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu İşveren Heyeti arasında imzalar atıldı.

Memur-Sen, uzlaşmaya varılamayan maddelerle ilgili Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Kamu Toplu Sözleşmesi'nde zam oranını belirlemek için devreye giren Hakem Kurulu süreci bugün başladı.

İlk toplantısını bugün yapacak olan Hakem Kurulu'nun ay sonunda karar vermesi bekleniyor.

Bu süreç hakkında merak edilenleri Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş aktardı.

Toplu sözleşme 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Karakaş, memurlarla ilgili olan bu toplu sözleşme memur ve memur emeklileri olmak üzere toplamda 6,5 milyonu aşkın kişiyi ilgilendirdiğini ve memur ailelerinin de göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 25 milyona ulaştığını belirtti.

Memurlara yapılacak olan oransal zamlar, kat sayıyı ilgilendiriyor.

Ocak ayında yapılacak zamlarda olan kıdem tazminatı tavanını da kapsıyor.

Yetkili konfederasyon 967 başlıkla toplu sözleşme müzakerelerine oturdu

Yetkili sendika memurların bütün bu taleplerini göz önünde bulundurdu. Yetkili konfederasyon 967 başlıkla toplu sözleşme müzakerelerine oturdu. Neticeye baktığımız zaman oransal zamlar hakkında bir mutabakata varılmadığını görüyoruz. Ancak 11 hizmet kolunda 11 sendikayı ilgilendiren alanlarla ilgili önemli uzlaşmaların sağlandığını görüyoruz. Dolayısıyla yetkili konfederasyon bu kazanımlarını Hakem Kurulu'nda sekteye uğramaması açısından bunları tutanağa aldı diyebiliriz.

"Hakem Kurulu yüzde 45’lik fark üzerinden karar vermek zorunda"

Memur sendikaları 2024 yılı için yüzde 70 oranında bir zam ile pazarlığa oturdu. Ancak hükümetin 2024 yılı için teklifi yüzde 25 ile sınırlı kaldı. 2025 yılı için iki teklif arasındaki fark ise yüzde 45 oldu. Yani Hakem Kurulu bu aradaki yüzde 45’lik fark üzerinden karar vermek zorunda.

“Teklifler arasındaki makas açık”

2025 yılı için sendikaların genel zam teklifinin yüzde 40. Hükümetin vermiş olduğu yüzde 6 ve yüzde 5’lik, toplamda yüzde 11’lik teklifi göz önünde bulundurduğumuz zaman aradaki farkın yüzde 29 olduğunu görüyoruz. Netice itibarıyla aradaki oransal rakamlar son derece büyük. Makas son derece açık. Dolayısıyla Hakem Kurulu'nun işinin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz.

Memura kira yardımı

Özellikle büyükşehirlerde ve tatil yörelerinde memurların kira sorunu ile karşı karşıya olduğu ve aldıkları maaşların büyük bir bölümünün kira ücretine gittiğini göz önünde bulundurularak, memur sendikaları 7 bin 650 lira tutarında kira yardımı talep etti.

Bayram ikramiyesi talebi: 4 bin 850 lira

Aynı zamanda bütün emeklilere her Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda ikramiye verilmekte. Sadece memurlar bayramda herhangi bir ikramiye almadıklarından dolayı şu anda yetkili sendikanın her bayramda 4 bin 850 lira tutarında bayram ikramiyesi talebi de bulunmaktadır.

Bu kararlar da Hakem Kurulu tarafından verilecektir.

“Hakem Kurulu’nda konfederasyonlardan 4 işveren heyetinden 7 üye var”

Hakem Kurulu üyelerinin Kamu İşveren Heyeti ve konfederasyon üyelerinden oluşuyor fakat sayılarda eşitlik yok. Hakem Kurulu’nda yetkili konfederasyonun 2 üyesi diğer konfederasyonların 1’er üyesi olmak üzere toplam 4 üye bulunmakta. Cumhurbaşkanı tarafından ise 7 üye atanmakta ve atanan üyelerden biri yüksek yargı mensuplarından oluşmakta. Geçmiş dönemlerde Sayıştay Başkanı bizzat başkanlık yapmıştı. Bu dönem de Sayıştay Başkanı'nın atanması söz konusu olabilir. Üyelerin dağılımı 11’e 4 olunca çoğunluğun hükümet tarafından olduğunu görülüyor. Hakem Kurulu'nun vereceği karar daha çok hükümetin verdiği tekliflere yakın olduğunu söylenebilir.

Merkez Bankası’nın beklenti enflasyonları göz önünde bulunduruluyor

Karakaş, Hakem Kurulu’nun karar verirken geçmiş dönemlerde Merkez Bankası’nın beklenti enflasyonlarını göz önünde bulundurduğunu ve bu yıl da Merkez Bankası’nın beklenti enflasyonlarını göz önünde bulunduracağını sözlerine ekledi.

Hakem Kurulu, memur maaşlarının zam oranı için çalışma yürütecek

“Kurul, zamanından önce de karar verebilir”

Kurulun 31 Ağustosta vermesi zorunlu değil, bunu 27 Ağustosta da verebilir, 28 Ağustosta da verebilir. Yani daha önce önceden de karar verebilir.

“Oy birliğiyle değil oy çokluğuyla karar verilecek”

Ayrıca Hakem Kurulu oy birliği ile değil oy çokluğuyla karar vermekte. Bu nedenle kararla ilgili bir gecikme söz konusu olmayacaktır. Oy çokluğu olduğu için her halükarda karar ortaya çıkacaktır.AA