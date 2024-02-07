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Memur zamları daha yeni maaşlara yansıdı ama yeni talepler gecikmeden geldi. Yüksek enflasyonun devam etmesi nedeniyle memurlar yeniden ek artış ve refah payı beklemeye başladı. Memur maaşlarına ‘yeniden değerleme oranında zam’ bekliyor. Enflasyonun ocakta verilen zammın yarısını daha ilk aydan götürdüğünü iddia eden memurlardan “yeniden değerleme oranında zam” çıkışı geldi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında yüzde 49.25 oranında artış yapılmıştı. Ancak bu oranın sadece yüzde 15’i toplu sözleşme zammı. Geri kalanı ise geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından kaynaklanıyor. Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 gelince zammın bir bölümü daha ilk aydan erimiş oldu.

‘ZAMMIN TAMAMI ENFLASYON KARŞISINDA ERİYECEK’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci enflasyon oranlarının açıklamasının ardından “Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024’ün ilk yarısı için verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek” dedi. Merkez Bankası’nın 2024’e ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğunu buna karşın memur ve emeklilere yapılması öngörülen toplam artışın yüzde 26.5’ta kaldığını belirterek şöyle devam etti:

“Böyle bir ücret politikası daha fazla sürdürülemez. Kamu görevlilerimizin alım gücünün yükseltilmesine yönelik olarak kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranı olan yüzde 58’den az olmamak üzere bir artış yapılması ve refah payı verilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz.”

ENFLASYONU ENERJİ ONU DA VERGİ ARTIRDI

Merkez Bankası ocak ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Cumhuriyet gazetesindeki habere göre; başta enerji olmak üzere temel mal ve hizmetlerdeki artış endeksi yukarı taşıdı. Değerlendirmeye göre enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğalgaz fiyatları yükselmeye devam etti.

Bunun yanı sıra, temel mal grubu aylık enflasyonunun önceki aya kıyasla yükseldiği belirtilirken mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışlarının genele yayıldığı ifade edildi. Ayrıca aylık enflasyon oranlarının enflasyon raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükseldiği de vurgulandı.