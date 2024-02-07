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Genç atlet Edibe Yağız, Balkan Şampiyonası'nda önemli bir performans sergileyerek 2. olmayı başardı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

04 Şubat 2024 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan U20 yaş altı Balkan Atletizm Şampiyonasını Türkiye Atletizm Milli Takımı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı.

Vanlı öğrenci Edibe Yağız, Balkan Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metrede 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Edibe Yağız'ın başarısı gururlandırdı.