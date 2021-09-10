EDHO Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak? salı günü edho varmı? Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 14 eylül salı günü varmı?
ATV'nin her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için artık nefesler tutuldu. Dizinin sevenleri, Mayıs'ta 6. sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Yaz tatil sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yeni dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Yeni sezonu ne zaman başlayacak diziler arasında ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonu ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
EDHO 6. Sezon Finalinde Neler Oldu?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
EDHO Ne Zaman Başlıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.
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