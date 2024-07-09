Van’da 2024 yılı Mayıs ayında konaklama tesislerinde konaklayan kişi sayısı belli oldu. Tesislere gelen, yani günübirlik biçimde konaklama tesislerini ziyaret eden kişi sayısı 29 bin 590 oldu. Bu kişilerin 10 bin 974’ü yabancıyken 18 bin 616’sı yerli ziyaretçilerden oluşuyor.

TÜİK verilerine göre Van’daki tesislerde konaklayan 58 bin 252 ziyaretçinin 23 bin 605’i yabancı ziyaretçilerden, 34 bin 647’si ise yerli ziyaretçilerden oluşuyor.

ORTALAMA KONAKLAMA SÜRESİ İKİ GÜN

Konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ortalama konaklama süresi ise 2 gün oldu. Mayıs ayında konaklama tesislerinin doluluk oranı Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.

Türkiye genelinde bulunan konaklama tesislerinin Mayıs ayındaki doluluk oranı ortalaması yüzde 33,49 iken, Van’da bu oran 35,76 oldu.