Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için Saraçhane'de düzenlenen mitinge katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kullandığı ifadeler nedeniyle DEM Parti tabanının hedefinde.

"DÜN DOĞU'DA BİR YERDE.."

Mansur Yavaş konuşmasında, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ KIZGIN

Bu açıklamaya DEM Parti'den sert tepki geldi.

Önce sosyal medya hesaplarından DEM Parti'ye oy verenler tepkisini gösterdi.

Ardından da DEM Partili vekiller tepkilerini yazmaya başladı.

Bu isimlerden biri DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu.

Gergerlioğlu, "Mansur Yavaş, kusura bakma, Kürtler sana oy vermez, an itibariyle CB adaylığından vazgeç!" dedi.