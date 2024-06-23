200 Şubeli Maksul Gıda İflas Etti! Ekonomik Krizin Yeni Kurbanı mı?

Maksul Gıda iflas mı etti? Maksul Gıda neden kapandı? Kuruyemiş ve baharat sektöründe önemli yatırımlara imza atan ve 200 şubesiyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşan Maksul Gıda, iflas bayrağını çekti. Yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle geçtiğimiz aylarda 150 şubesini kapatmak zorunda kalan şirket, kalan 50 şubenin de kapatılmasına karar vererek faaliyetlerini durdurdu.

Mahkeme Kararı ile İflas Kesinleşti

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ve sahibi Hakan Şenol hakkında iflas kararı verdi. Şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını belirten bilirkişi raporları doğrultusunda alınan bu karar, Maksul Gıda'nın sonunu getirdi.

Maksul Gıda İflas mı Etti?

Türkiye genelinde 200'den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda, 3 yıl önce konkordato talebinde bulunmuş ve bu süreçte 150 şubesini kapatmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise şirketin kalan 50 şubesi de kapatılarak iflas süreci tamamlandı.

Maksul Gıda Neden Kapandı?

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilirkişi, şirketin ekonomik olarak toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu. Mahkeme bu raporu dikkate alarak, Maksul Gıda ve sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.