Yeni Sezon İçin Yenilikler, Kadroya Katılan İsimler

Ali Sürmeli, Özgür Çevik ve Buçe Buse sıra Kahraman gibi önemli isimlerin yanı birçok genç yetenek de projeye katılıyor. Bu yeni yüzlerin, takvim öyküsünün nasıl entegre edileceği ve seyir üzerindeki etkileri büyük bir merakla bekleniyor. "Kuruluş Osman", tarihin günün parlaklığı, adalet ve özgürlük mücadelesini simgelerken, geleceğe muhteşem bir yolculuk sunuyor. Zorbalığa karşı direniş ve hürriyet arayışının ön planında olduğu bu dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesi ve mazlumların sesli duyurma çabasını değiştiriyor. 400 çadırlık bir obadan cihan imparatorluğuna dönüşüm öyküsü, performansa hem duygusal hem de tarihi bir perspektif kazandırıyor. Ancak mevcut yayının belirsizliği, bu muazzam hikayenin nasıl devam edeceği konusunda büyük bir soru işareti