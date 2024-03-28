Bir dizi programa katılmak üzere dün Van’a ziyaret gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tahripten kurtarılıp günümüze kadar ayakta kalabilen tarihi Van Kentini koruma altına alacaklarını bildirdi.

Van’ın tarihi ve potansiyelini etkin bir faydaya dönüştürerek, geleceğe nasıl aktarılması noktasında sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İlgili kurumlarla buluşup, bilgi ve fikir alışverişinde bulunduk. Şimdi Van’ı daha iyiye, daha güzele ulaştırma amacına hizmet edecek çok önemli bir çalışmanın ‘Geleceğe Miras Eski Van Şehri’ Projesi içerisindeyiz.

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı hakimiyeti altına giren şehir bu dönemde ciddi bir gelişim göstermiştir. 19’uncu yüzyılda çeşitli nedenlerle terk edilen ve 20’nci yüzyılın başlarında savaş ve çatışma ortamlarında tahrip olan tarihi kent birkaç yapı kalıntısı dışında tümüyle yok olma durumuna gelmiştir. Kısmen bu tahripten kurtulup günümüze gelen yapılar tarihi kent konusunda bize önemli ipuçları da vermektedir.” dedi.

“ESKİ VAN, BÖLGENİN KÜLTÜREL BELLEĞİNE ÖNEMLİ İZLER BARINDIRIYOR”

Yapılan arkeolojik kazıların, kent hakkında tarihi bilgiler verdiğini ifade eden Bakan Ersoy, “Söz konusu yapılar; Saray Kapısı, Maarif Dükkanları, Kızıl Minareli Camii, Kaya Çelebi ve Horhor Camii, Hüsrevpaşa Hanı ve Hamamı, Miri Ambar, Kaya Sarnıcı ve Ulu Camii, Kethuda Ahmet Camii, Surb Stephanos ve Surb Vardan Kiliseleri özellikle konsantre olduğumuz yapılar. Kazı çalışmalarının başladığı 1970’li yıllardan günümüze tarihi kentin yüzde 7’lik bir dilimi kazılabilmişti. Şimdi Geleceğe Miras projesi ile kazıları önemli ölçüde arttırıyoruz. Yürütülecek çalışmalar neticesinde bölgenin kültürel belleğine dair önemli izler barındıran Eski Van’ı sahip olduğu tüm değerlerle kültürel cazibe noktalarından biri haline getirmek temel hedefimiz.” şeklinde konuştu.

“PROJE 3 AYAK ÜZERİNDE KURGULANDI”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Bu hedefe ulaşmak adına kendimize belirlediğimiz yol haritası genel hatlarıyla şu şekilde olacak; Eski Van Şehrinde gerçekleştirilecek çalışmalar eş zamanlı olarak planlaması uygulanan arkeolojik kazılar, restorasyon uygulamaları ve çevre düzenlemeleri olmak üzere 3 ayak üzerinde kurgulandı. Geleceğe Miras Eski Van Şehri Projesinin en önemli ayağını arkeolojik kazılar oluşturmakta. Bu kazılardan elde edilecek bilimsel bulgu ve sonuçların kent ve bölge tarihinin kültürel kodlarının çözümlenmesine yönelik önemli veriler sunacağı da aşikar.

Proje kapsamında Maarif Dükkanları ve kamu alanları Hüsrevpaşa Hamamı, Ulu Camii çevresi ile Aziziye Kışlası kazı çalışmalarına hızla başlıyoruz. Kentin Osmanlı öncesi dönemine ait en önemli mimari kalıntıları olarak kabul gören Ulu Camii ve Kızıl Minareli Camii ile Osmanlı dönemine tarihlenen Hüsrevpaşa Hanı’nda projelendirme çalışmaları tamamlandı. Ulu Cami’de de restorasyon çalışmalarına başladık. 19’uncu yüzyılda tahıl ambarı olarak kullanıldığı bilinen Miri Ambar’ında restorasyon çalışmaları yapacağız.” diyerek projenin detaylarını kamuoyuna duyurdu.

“ZİYARETÇİLER ESKİ VAN SOKAKLARINDA YÜRÜYEBİLECEK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların sonuçlanmasıyla beraber yer altında kalan tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılarak, ziyarete açılacağını sözlerine ekleyerek şunları dile getirdi;

“Çalışmaların ardından yapıları ziyaretçilerin kullanımına açacağız. Kentin Güney Surlarında yapılacak restorasyon çalışmaları ile Eski Van Şehri sınırlarını görünür hale getireceğiz. Eski Van Şehrine ören yeri kazandırmayı da hedefliyoruz. Yürüyüş rotaları oluşturacağız, ziyaretçilere Eski Van Şehrinin Sokaklarında yürüme imkanı sunacağız. Bu projeyi hızlıca hayata geçirmeyi planlıyoruz. 4 yılın sonunda kentin yüzde 30’unda kazı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için toplam 800 milyon TL ödenek ayıracağız. Bütün bu çalışmalar sonuçlandığında Van’ın köklü tarih ve kültürünün asırlarca kök saldığı bu topraklar üzerinde yeniden yükseldiğini hep birlikte göreceğiz.”