Zernaki Tepe'deki kazı çalışmalarında Aramice 4 kitabe bulundu

Van’ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe’deki ızgara planlı tarihi kent kalıntısında başlatılan çalışmalarında Aramice yazılmış 4 kitabe bulundu.

Kültür & Sanat 05.11.2022, 15:00 05.11.2022, 15:00
Zernaki Tepe'deki kazı çalışmalarında Aramice 4 kitabe bulundu

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ızgara planlı ilk kent yerleşmesi olan Zernaki Tepe’de kazı çalışmaları Van Müze Müdürü Erol Uslu'nun başkanlığında, Van Valiliği, Van YYÜ, Van Büyükşehir ve Erciş Belediyesinin destekleriyle yürütülürken, kazı çalışmalarında Part İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen Aramice yazılmış 4 kitabe bulundu.

Yaklaşık 4 metre genişliğinde harç kullanılmadan kırlangıç model kale sur duvarları görülüyor. Kazı çalışmaları kalenin kuzey cephesinde yoğunlaşırken ilk etapta kalenin diş duvarının ve giriş kapısının ortaya çıkarılması için çalışılıyor. Kalenin giriş kapısı bulunduğunda artık kalenin iç kesimlerinin kazılması planlanıyor. Bulunan Aramice yazılmış 4 kitabede ise araştırma ve incelemeler devam ediyor.

Yapılan incelemeler sonucunca kale duvarlarının alt kısmı taşlardan üst kısmı ise toprak kerpiçten yapılmış. Kazı çalışmalarının yapıldığı alana AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, bazı kurum amirleri katıldı.

Kazı çalışmaları ile ilgili konuşan Milletvekili Abdulahad Arvas, “Erciş ilçemizin Yukarı Işıklı mahallesinde bulunan Zernaki Tepesi'ndeki ızgara kent milattan önce 2. yüzyılda yani 2 bin 200 yıl önceki bir tarihi yapı. Burada genelde o dönemin Urartu'dan sonra Partlar yaşamış. Burada genelde şehrin elit kesimi yaşamış. Bölgeyi yöneten en önemli özellik bu tarihi yapının ızgara şekilde duvarlar örülmüş.

Yani caddeler 4 metre genişliğinde, sur duvarları ve taşların çamur, beton kullanılmadan o günkü teknikle taşlar birbirine kırlangıç sisteminde binalar yapılmış. Depreme dayanıklı. Onun üstünde de topraklı kerpiçler kullanılmış. Bu tarih bize gösteriyor ki Göbeklitepe’den sonra en önemli olan Doğu Anadolu’nun kırlangıç ve milattan önce 2. yüzyılda burada bir medeniyetin olduğunu, bir kültürün olduğunu ve bu yazıtlar bize bunu gösteriyor ki tarihi kültüre sahip olan bu bölgemiz medeniyetlere başkentlik yapmış.

Van YYÜ, Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyemizin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığımız Müzeler Müdürlüğünce kazı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah memleketimiz turizmi açısından güzel eserler, biz Erciş’in sadece Karakoyunlulara başkentlik yapmış olduğunu biliyorduk. Fakat bakıyoruz ki Partlar döneminde burada 4 tane kitabede Aramice yazıtlar çıktı.

Bu Aramice yazıtlardan da gösteriyor ki burada bir medeniyet varmış, bu medeniyetin kalıntıları ızgara tipi şehir 70 bin kişinin yaşadığını ve 1700 rakımlı bir tepenin üstünde bir hayatın olduğu görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki tarihi medeniyete sahip olan bir Erciş’imizin yıldızı parlayacak. Burayla ilgili bu çıkan kitabelerinde, abidelerin, yazıtlarında da işte o günkü yaşamış olduğu burada. Gerçekten turizm destinasyonu konusunda da önemli. Yabancı ülkelerdeki özellikle Arkeologlar, bilim adamları, hocalarımızın cazibe merkezi haline gelecek, bu kalemizi ciddi bir şekilde geliştirecek” dedi.iha-AA

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