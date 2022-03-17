Van'da Manuş Baba Konseri

Van Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde dün start alan Van Shopping Fest ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında ünlü şarkıcı Manuş Baba Cumhuriyet Caddesi kent meydanın da sevenleriyle buluştu. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran kalabalık Manuş Baba’nın birbirinden güzel şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde sahne alan Manuş Baba, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Shopping Fest’in Van’a uğur getirmesini diledi.

‘Shopping Fest’ etkinlikleri 29 Mart tarihine kadar devam edecek.