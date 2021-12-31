Van'da bitme noktasına gelen edebiyat ve sanatı yaşatmaya çalışıyorlar

Van Kültür ve Sanat Platformu Başkanı Mustafa Işık, 2021 yılında kültür, sanat ve edebiyat alanında yaptıkları çalışmaları Wan Haber’e anlattı. Işık, 25 gönüllü ile beraber bu platformu kurduklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Van’da sanat adına mücadele ettiklerini belirten Işık, “Van Kültür ve Sanat Platformu 2020 yılı kasım ayında kurulan çiçeği burnunda bir edebiyat ve sanat platformudur. Çoğu genç kalemlerden müteşekkil oluşumumuzda yirmi beş gönüllü sanatseverle beraber yolculuktayız. Bu mecrada amacımız Van’ın şiir yüzü olabilmek parolasının gereğini yerine getirmekti. Geçen bir yıllık süreç içerisinde bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu hususta da çok ciddi mesafe kaydettiğimizi ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Van’da sanat adına gayret ediyor olsak da gayemiz ve gayretimiz ulusal alanda genç kalemler başta olmak üzere kalem ve kelam ehlini bir araya getirebilmektir” dedi.

‘Periyotlarla çalışmalar yapıyoruz’

Işık, platformdaki çalışmalarına değinerek, “Platformumuzun oluşum aşamasında görev alan arkadaşlarımızın hemen hepsi Vanlı ama çoğu Van dışında ikamet eden şair ve yazarlardır. Ayrıca diğer illerimizden şair ve yazarlarımız da aramızdalar. Buradaki arkadaşlarımızla genel çalışma ve etkinliklerimizin yanında günlük, haftalık, aylık periyotlarla çalışmalar yapıyoruz. Atölye çalışmaları kapsamında arkadaşlarımıza sayfamızda günlük paylaşımlar yaptırıp değerlendirmelerle katkıda bulunuyoruz. Görsel paylaşımlara şiir ve hikaye yazma etkinliklerimiz oluyor. Anneler Günü, Tıp Bayramı, Dünya Kadınlar Günü vb. günlere özel sosyal medya hesaplarımızda herkesin katılabileceği genel etkinliklerimiz oluyor. Genç arkadaşlarımız öncellikli olmak üzere radyo, TV ve sosyal medya mecralarında arkadaşlarımızın sunucu ve katılımcı olarak görev alacağı programlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Güzellikleri çoğaltma adına ne yapsak azdır’

Gayelerinin Van’a sanatı kazandırmak olduğunu ifade eden Işık, “Kötülükleri bitiremiyorsanız iyilikleri çoğaltmaya çalışınız, demişti rahmetli Sezai Karakoç. Bu bağlamda güzellikleri çoğaltma adına ne yapsak azdır. Resmi kurum ve kuruluşlar, sosyal platformlar, sanat platformları, gönüllü oluşumlar kendi cihetleriyle herkes sanat adına güzel işler yapmanın hesabındadır. Gayemiz ve uğraşımız daha çok sanatsal faaliyet ve ilimize sanat marka değeri kazandırmak olmalıdır. Üniversitemizin bu alanda daha aktif olmasını ve iş birliğini geliştirmesini istiyoruz” diye konuştu.

Işık, kentte her geçen yıl azalan okuma oranına da değinerek, “Kitap ağacın en güzel hikayesidir, diyorum. Daha güzel hikayeleri yaşamak ve yaşatmak için, gençlerimizi sosyal medya bağımlılığından kurtarmak için vb. sayısız alanda okumanın basamak görevi göreceği gündelik yaşam zincirinin halkalarının bütünlüğü çok önemlidir. Okuyarak ve okutarak bu bütünlüğü sağlama adına ciddi bir sorumluluğu yerine getireceğiz. Van’da yazan çok sayıda arkadaşımız var. Buna paralel olarak okur sayımız da artarsa ve kitaplara maddi-manevi ilgi artarsa bu kişileri daha çok yazmaya ve verimli üretkenliğe teşvik etmiş oluruz” dedi.

‘Van’da sanat icra eden kişi ve oluşumlara imkan ve destek sunulmalıdır’

Van’da sanat alanında yapılması gerekenleri de dile getiren Işık, “Mekânları değerli kılan mekînlerdir. Vanlı hemşehrilerimizi çalışmaların merkezine alarak hep beraber güzel işler yapmanın hesabında olursak daha iyisini başarırız. Van bu alanda yerellikten çıkıp ulusal çaplı etkinliklere imza atmalı artık. Bu konuda resmi kurum ve kuruluşların destek ve girişimleri önemlidir. Dışarıda birkaç saatliğine sahne almaya milyarlar karşılığında sanatçı getirmenin yanı sıra Van’da sanat icra eden kişi ve oluşumlara imkan ve destek sunulmalıdır.

Daha çok etkinlik alanı ve kültür merkezi açılmalıdır ki gençler başta olmak üzere daha çok insana ulaşılabilsin ve güzellikler çoğaltılabilsin. Yeni yerine geçen İl Halk Kütüphanesi daha aktif kullanılabilir. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze çalışmaların öncülüğünü yapması ve etkinliklere destek sunması noktasında çok iş düşmektedir. Büyükşehir Belediyesine ve üniversiteye de bu alanda büyük sorumluluk düşmektedir. Sanat, edebiyat ehli insanlar olarak şehrimize, ülkemize ve gençlerimize karşı daha iyi bir gelecek adına ve kardeşçe yaşanabilir şiirden bir dünya bırakmak için vefa borcumuz var. Geleceğimiz için gençlerimize sahip çıkmalıyız. Onlara daha çok okumaya ve üretmeye teşvik etmeliyiz. Her şahıs, kurum, kuruluş, platform vb. kendi imkânları dahilinde her zaman en iyisini yapma gayreti içerisinde olmalıdır” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel