Van'da bitme noktasına gelen edebiyat ve sanatı yaşatmaya çalışıyorlar

Van Kültür ve Sanat Platformu Başkanı Mustafa Işık, 2021 yılında kültür, sanat ve edebiyat alanında yaptıkları çalışmaları Wan Haber’e anlattı.

Kültür & Sanat 31.12.2021, 09:55
Van'da bitme noktasına gelen edebiyat ve sanatı yaşatmaya çalışıyorlar

Van Kültür ve Sanat Platformu Başkanı Mustafa Işık, 2021 yılında kültür, sanat ve edebiyat alanında yaptıkları çalışmaları Wan Haber’e anlattı. Işık, 25 gönüllü ile beraber bu platformu kurduklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Van’da sanat adına mücadele ettiklerini belirten Işık, “Van Kültür ve Sanat Platformu 2020 yılı kasım ayında kurulan çiçeği burnunda bir edebiyat ve sanat platformudur. Çoğu genç kalemlerden müteşekkil oluşumumuzda yirmi beş gönüllü sanatseverle beraber yolculuktayız. Bu mecrada amacımız Van’ın şiir yüzü olabilmek parolasının gereğini yerine getirmekti. Geçen bir yıllık süreç içerisinde bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu hususta da çok ciddi mesafe kaydettiğimizi ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Van’da sanat adına gayret ediyor olsak da gayemiz ve gayretimiz ulusal alanda genç kalemler başta olmak üzere kalem ve kelam ehlini bir araya getirebilmektir” dedi.  

‘Periyotlarla çalışmalar yapıyoruz’ 

Işık, platformdaki çalışmalarına değinerek, “Platformumuzun oluşum aşamasında görev alan arkadaşlarımızın hemen hepsi Vanlı ama çoğu Van dışında ikamet eden şair ve yazarlardır. Ayrıca diğer illerimizden şair ve yazarlarımız da aramızdalar. Buradaki arkadaşlarımızla genel çalışma ve etkinliklerimizin yanında günlük, haftalık, aylık periyotlarla çalışmalar yapıyoruz. Atölye çalışmaları kapsamında arkadaşlarımıza sayfamızda günlük paylaşımlar yaptırıp değerlendirmelerle katkıda bulunuyoruz. Görsel paylaşımlara şiir ve hikaye yazma etkinliklerimiz oluyor. Anneler Günü, Tıp Bayramı, Dünya Kadınlar Günü vb. günlere özel sosyal medya hesaplarımızda herkesin katılabileceği genel etkinliklerimiz oluyor. Genç arkadaşlarımız öncellikli olmak üzere radyo, TV ve sosyal medya mecralarında arkadaşlarımızın sunucu ve katılımcı olarak görev alacağı programlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.  

‘Güzellikleri çoğaltma adına ne yapsak azdır’ 

Gayelerinin Van’a sanatı kazandırmak olduğunu ifade eden Işık, “Kötülükleri bitiremiyorsanız iyilikleri çoğaltmaya çalışınız, demişti rahmetli Sezai Karakoç. Bu bağlamda güzellikleri çoğaltma adına ne yapsak azdır. Resmi kurum ve kuruluşlar, sosyal platformlar, sanat platformları, gönüllü oluşumlar kendi cihetleriyle herkes sanat adına güzel işler yapmanın hesabındadır. Gayemiz ve uğraşımız daha çok sanatsal faaliyet ve ilimize sanat marka değeri kazandırmak olmalıdır. Üniversitemizin bu alanda daha aktif olmasını ve iş birliğini geliştirmesini istiyoruz” diye konuştu.  

Işık, kentte her geçen yıl azalan okuma oranına da değinerek, “Kitap ağacın en güzel hikayesidir, diyorum. Daha güzel hikayeleri yaşamak ve yaşatmak için, gençlerimizi sosyal medya bağımlılığından kurtarmak için vb. sayısız alanda okumanın basamak görevi göreceği gündelik yaşam zincirinin halkalarının bütünlüğü çok önemlidir. Okuyarak ve okutarak bu bütünlüğü sağlama adına ciddi bir sorumluluğu yerine getireceğiz. Van’da yazan çok sayıda arkadaşımız var. Buna paralel olarak okur sayımız da artarsa ve kitaplara maddi-manevi ilgi artarsa bu kişileri daha çok yazmaya ve verimli üretkenliğe teşvik etmiş oluruz” dedi.  

‘Van’da sanat icra eden kişi ve oluşumlara imkan ve destek sunulmalıdır’ 

Van’da sanat alanında yapılması gerekenleri de dile getiren Işık, “Mekânları değerli kılan mekînlerdir. Vanlı hemşehrilerimizi çalışmaların merkezine alarak hep beraber güzel işler yapmanın hesabında olursak daha iyisini başarırız. Van bu alanda yerellikten çıkıp ulusal çaplı etkinliklere imza atmalı artık. Bu konuda resmi kurum ve kuruluşların destek ve girişimleri önemlidir. Dışarıda birkaç saatliğine sahne almaya milyarlar karşılığında sanatçı getirmenin yanı sıra Van’da sanat icra eden kişi ve oluşumlara imkan ve destek sunulmalıdır.

Daha çok etkinlik alanı ve kültür merkezi açılmalıdır ki gençler başta olmak üzere daha çok insana ulaşılabilsin ve güzellikler çoğaltılabilsin. Yeni yerine geçen İl Halk Kütüphanesi daha aktif kullanılabilir. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze çalışmaların öncülüğünü yapması ve etkinliklere destek sunması noktasında çok iş düşmektedir. Büyükşehir Belediyesine ve üniversiteye de bu alanda büyük sorumluluk düşmektedir.  Sanat, edebiyat ehli insanlar olarak şehrimize, ülkemize ve gençlerimize karşı daha iyi bir gelecek adına ve kardeşçe yaşanabilir şiirden bir dünya bırakmak için vefa borcumuz var. Geleceğimiz için gençlerimize sahip çıkmalıyız. Onlara daha çok okumaya ve üretmeye teşvik etmeliyiz. Her şahıs, kurum, kuruluş, platform vb. kendi imkânları dahilinde her zaman en iyisini yapma gayreti içerisinde olmalıdır” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel

Yorumlar (0)
-7
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10