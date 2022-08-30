Hurda malzemelerle 650 kilogramlık Van Kedisi heykeli yaptı

Ülkesinden 2007'de ayrılarak yerleştiği Irak'ta 9 yıl kalan, daha sonra Türkiye'ye yerleşen Mutii, Selimbey Mahallesi'nde kurduğu atölyede heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye devam etti.

Hurdacılardan topladığı demir parçalarını kullanarak yaptığı eserlerle dikkati çeken Mutii, bir ay önce de inşaat demirleri, vida, zincir, çivi, disk, motor parçaları, su tesisatı malzemeleri gibi parçalarla Van kedisi heykeli yapmaya başladı.

İpekyolu Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü "Sıfır Atık" projesi kapsamında destek verdiği Mutii, boyu 2 metre uzunluğunda ve 650 kilogram ağırlığındaki heykeli bir ayda tamamladı.

Geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla belediye ekipleri tarafından vinç yardımıyla atölyeden alınarak Sanat Sokağı'na yerleştirilen ve gözleri farklı renklerle ışıklandırılan heykel, kent sakinlerinin yanı sıra tatillerini Van'da geçiren İranlı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Yapımında 6 bin 800 parça malzeme kullanıldı

İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, AA muhabirine, atık malzemelerden yapılan kedi heykeliyle çevre bilincine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Belediye olarak çevre temizliği, doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Atık malzemelerden yapılan kedi heykeli aynı zamanda kentin estetiğine de katkı sunacak. Atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Sıfır Atık Projesi devam ediyor. Belediyemizin bu alandaki çalışmaları sürüyor. Atık oluşumunun azaltılması, yerinde kullanımı ve geri dönüşümüne dikkati çekmek amacıyla ilimizin simgesi olan Van kedisinin atıklardan oluşan heykelini yaptık. Heykelin yapımında 6 bin 200 vida ve cıvata, 63 motor parçası, 500 parça inşaat demiri, 20 su tesisat malzemesi ve 25 çivi kullanıldı."

Vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Atıkların çevreye atılmasını engellememiz lazım. Atıklardan yaptığımız heykeli Sanat Sokağı'na yerleştirdik. Heykel aynı zamanda İranlı turistlerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektiriyorlar. Heykel bir taraftan çevre bilincinin oluşmasına diğer taraftan da turizme katkı sunacak." dedi.

Heykeltıraş Mutii de atık malzemeleri değerlendirerek, geri dönüşüme katkı sağladıklarını ifade etti.

Demire şekil vererek yaptığı Van kedisi heykelini görenlerden güzel tepkiler aldığını anlatan Mutii, "Tüm demir parçalarını hurdacılardan topladık. Atık malzemelerin metal aksamlarını doğal hallerinde kullanarak kaynak makinesi ve el aletleri yardımıyla heykele dönüştürdüm. Oldukça güzel ve gösterişli bir eser oldu. İlerleyen zamanlarda farklı figürler yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"Turistlerin ilgisini çekiyor"

İranlı turistlerden Melihe Encişna da alışveriş yapmak için Van'a geldiğini belirterek, "Van çok güzel, beğeniyoruz. Güzelliklerinden istifade ediyoruz. Her yıl çocuklarımla birlikte Türkiye'ye geliyorum. Van kedisinin meşhur olduğunu biliyordum. Gözleri renkli, tüyleri bembeyaz. Atık malzemelerden yapılan heykelini de gördük. Çok güzel yapılmış, beğendik." şeklinde konuştu.

Kent sakinlerinden Zübeyde Bozkurt, "Heykelin hurda malzemelerden yapıldığını yanına yaklaşınca fark ettim. Çok beğendim. Güzel bir çalışma olmuş. Atık malzemelerin geri kazandırılması çok önemli. Sanat Sokağı'na ayrı bir hava kattı. Turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.