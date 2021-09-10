Hayat Ağacı Nedir?

Eski Türk inanç sistemi olan Şamanizm'e göre dünyanın merkezini belirleyen, genellikle kuşlar ve kartallarla birlikte betimlenen ağaç.

Selçuklu ve Beylikler Devri döneminde cennet manasını da kazanarak, çini, taş ve benzeri bezemelerde oldukça sık kullanılmıştır. Osmanlı sanat yapılarında da görülen hayat ağacı, daha çok halk sanatlarına özgü bir bezeme öğesi olarak, varlığını günümüzde de kilim, halı vs gibi ürünlerle sürdürmektedir.

Anne rahmindeki bir bebek için göbek kordonu nasıl yaşamsal bir öneme sahip bulunuyorsa yeryüzü için de bu sembolik irtibat kanalı aynı derecede öneme sahip bulunmaktadır.

Dünya'da birçok medeniyet tarafından bilinen ve kullanılan bir sembol olmuştur. Günlük hayatlarımızda mimaride, resimde, edebiyatta, birçok sanat dalında konu edinmiştir.