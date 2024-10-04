KPSS Ortaöğretim Sonuçları İçin Geri Sayım Tamamlandı

ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda, sonuçlar 4 Ekim tarihinde erişime açıldı ve bu tarihte adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuc.osym.gov.tr adresinden puanlarına ulaşabiliyorlar. Beklentiler oldukça yüksekti, zira sınavdan sonra elde edilen başarı, adayların kariyerlerini belirlemede büyük rol oynayacak.

Sınav Sonuçları Nereden Sorgulanacak?

Adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarını yalnızca internet üzerinden öğrenebilecekler; sonuçlar, basılı ya da e-posta ile bildirilmeyecek. Bu sistem, sonuçların daha hızlı ve etkili bir şekilde ilan edilmesini sağlarken, resmi açıklamalar da ÖSYM’nin resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından, itiraz süreci başlayacak ve adaylar, değerlendirmelerini kontrol etme fırsatına sahip olacak.

Tercih Süreci ve Alım Yapacak Kurumlar

KPSS ortaöğretim sonuçları ile birlikte adayların KPSS P94 puanları da belli olacak ve bu puan, çeşitli kamu kurumları tarafından yapılacak alımlar için kritik bir öneme sahip. Devlet Hava Meydanları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi birçok kurum, bu puanlar doğrultusunda alım yapacak. Adaylar, tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra hangi kuruma başvuracaklarına karar verebilecekler ve kariyer yolculukları için önemli bir adım atmış olacaklar.