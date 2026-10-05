Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik takibin ardından durdurulan tırda arama yapıldı.

Eğitimli köpeklerin de katıldığı detaylı aramada, canlı arıların bulunduğu kovanlardaki peteklerin arasına gizlenmiş 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği bildirildi.