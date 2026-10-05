İstanbul'daki bazı soruşturma ve davalara rüşvet veya maddi çıkar karşılığı müdahale edildiği iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bu soruşturma neticesinde, eski bir İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi hakiminin de aralarında yer aldığı 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaçak durumdaki 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. Öte yandan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf sıfatıyla bulunduğu İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesindeki dava ile ilgili iddiaların da inceleme altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. ‘Rüşvet almak, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvete aracılık etmek’ ile ‘suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’ suçlarına yönelik derinleştirilen soruşturmada yeni delil ve bulgular elde edildiği öğrenildi.

Soruşturmada, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu kişilerin irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla maddi menfaat karşılığında bazı yargısal süreçlere hukuka aykırı şekilde müdahale ettikleri ve süreçleri yönlendirmeye çalıştıkları yönündeki iddialar araştırılıyor.

8 şüpheli tutuklandı, 5 hakim ve cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K., görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Ekim’de sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ‘rüşvet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurt dışında firari durumda bulunan 2 yargı mensubu hakkında ise ‘örgüte yardım etme’ ile ‘rüşvete aracılık etme’ suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Dosyada isimleri geçen yargı mensupları, Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 hakim ve cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca emekli bir cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İYİ Partili Türkkan’ın taraf olduğu davanın hakimine maddi menfaat temin edildiği iddia edildi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın taraf olduğu ve İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davaya ilişkin iddiaların da araştırıldığı öğrenildi. Davanın suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile halen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırıldığı ve bu süreçte davaya bakan, daha sonra tutuklanan hakim B.K.’ye maddi menfaat temin edildiği iddia edildi B.K.’ye milyonlarca Türk lirası tutarında rüşvet verildiği, bu menfaatin bir bölümünün kapora mahiyetinde banka hesabına gönderildiği, kalan bölümün ise kendisine ve kardeşine ödendiği iddialarına ilişkin delillerin araştırılmasına ise devam ediliyor. Lütfi Türkkan yönünden soruşturma dosyası tefrik edilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Cumhuriyet savcısının odasından fotoğraf paylaşan avukat hakkında da işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısının odasından paylaştığı fotoğraflar ile bazı şüphelilere ait dosyaları "hallederiz" şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürülen avukat B.T.’nin örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda B.T. tutuklandı.

Soruşturmanın yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği, yargısal kararların etkilenmeye çalışıldığı ve bu amaçla örgütlü biçimde hareket edildiği yönündeki iddiaların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.