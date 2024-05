KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van’da 1 milyar liraya yakın destek miktarının girişimcilere aktarıldığını belirterek, destek programları ve yeni çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

KOSGEB’in girişimci ve girişimci adaylarına yönelik proje ve programlar kapsamında destek sağlayan bir kurum olduğunu belirten KOSGEB Van İl Müdürü Yörük, “KOSGEB, 1998 yılında Van’da faaliyetlerine başlamış ve 17 yıl süreyle de Muş, Bitlis ve Hakkari illerine destek ve hizmetlerini yürütmüştür. İlerleyen zamanda diğer illerde de müdürlüklerin açılmasıyla beraber KOSGEB Van İl Müdürlüğü sadece Van’ı kapsayan hizmetlerine devam etmiştir. KOSGEB, KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirme ve ülke genelinde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ve kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüten bir kurumdur” dedi.

“KOSGEB, HER ZAMAN KOBİLERİN YANINDA”

KOSGEB’in her zaman KOBİ’leri destekleyen bir kurum olduğunu söyleyen Yörük; “KOSGEB birçok destek programları ile KOBİ’lerimizin her daim yanında olmaya gayret gösteren bir kuruluştur. Aynı zamanda KOSGEB; girişimcilikten, kapasite geliştirmeye, doğal ve beşeri afetler gibi acil durumlarda yaraları saran programları ile de KOBİ’lerin her daim yanında olan ve hizmetinde olan bir kurumdur” ifadelerine yer verdi.

“DESTEK ÜST LİMİNİ ARTIRILDI”

KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş olarak tanımlanan KOSGEB’in, girişimcilik desteklerini güncelleyerek destek üst limit miktarını 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkardığını belirten KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, “ Türkiye geneli destek programımız çağrıya çıktı. 2 milyon liraya kadar destek sağlanabiliyor. Burada asıl önemli olan unsur başvuru yapacak girişimcilerin projelerinin nitelik ve nicelikleri olacak, böylece destek miktarı belirlenecek” diye kaydetti.

“YENİ PROGRAMLAR SÜRECE DAHİL EDİLDİ”

Yörük, açıklamasının devamında; “KOSGEB’in yeni vizyonu itibari ile yeni destek süreçleri gündeme alındı. Aynı zamanda bu desteklerin sadeleşmesi ve yalınlaşması adına da yeni bir çalışma süreci başlatıldı. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve KOSGEB İdaresi Başkanımızın çok büyük emek ve katkıları var. Böylece yeni programlar sürece dahil edildi, bunlardan bir tanesi olan Girişimcilik Destek Programı revize edildi, bu bağlamda 2 milyona kadar çıkan girişimcilik desteğimiz yürürlüğe alındı” şeklinde konuştu.

GİRİŞİMCİLERE ÇAĞRI

KOSGEB Van İl Müdürü Yörük, “Bu çalışmalarımızı çok önemsiyoruz, işletmelerimizin KOSGEB Müdürlüğümüze başvurularını da bekliyoruz. Konunun detaylarına dair resmi siteden ya da danışmanlarımızdan bilgi alabilirler. İldeki tüm girişimci ve girişimci adaylarımızı KOSGEB’e bekliyoruz.” diyerek girişimci adaylarına çağrıda bulunarak başvuru yapmalarını istedi.

“HER DAİM GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

KOSGEB olarak girişimcilerin her daim yanında olduklarını belirten Van İl Müdürlüğü Bilal Emre Yörük, “Geçtiğimiz yıl ülkemizde 11 ilimizi kapsayan deprem felaketinde birçok acil destek programı ile KOBİ’lerimizin yanında olduk. Keza geçmişte Van’da meydana gelen depremde yine acil destek programları kapsamında Van’daki KOBİ’lerimizin yanında oldu. Bunlarla beraber KOSGEB’in destek programları kapsamında çeşitli faaliyetlerimizi yürüttük, bu bağlamda da Van ve ilçelerine hizmetler veriyoruz.” şeklinde konuştu.

VAN’DA KAÇ İŞLETME DESTEKLENDİ?

KOSGEB’in Van’da hizmet verdiği günden bu yana 23 bin 193 işletmenin desteklendiğine dikkat çeken KOSGEB Van İl Müdürü Yörük, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bugüne kadar müdürlüğümüzde; KOSGEB tarafından desteklenen toplam işletme sayımız 23 bin 193 oldu. Bugüne kadar sağladığımız toplam destek miktarı ise 930 milyon lirayı buldu. Van ve ilçelerindeki işletmelerimize KOSGEB’in destek ve hizmetlerini sunduk. Bunların yanı sıra girişimcilik atılımlarını çok önemsiyoruz. Bölgenin istihdam sorununun çözümüne büyük katkılar sunan özellikle Girişimcilik Desteği bizler için son derece önemli bir program. 2011 yılından bu yana 900’den fazla eğitim programı ile 25 bin kişiye girişimcilik eğitimi sağladık.”

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, bu yıl iki defa başvuruya açılacak olan İş Geliştirme Desteği kapsamında başvuruların, 10 Mayıs - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında resmi site üzerinden yapılabileceğini belirtti.