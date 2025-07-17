Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Haziran ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Rapora göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu.

Türkiye genelinde konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 oranında artarak 14 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

VAN’A AİT VERİLER;

TÜİK tarafından paylaşılan rakamlara göre Van’da Haziran 2025’te toplam 712 konut satışı gerçekleşirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 519 olarak kaydedilmişti. Bu veriler, Van’da konut satışlarının bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 37,19 oranında artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da 2025 yılı Haziran ayında 202 konut ilk el satış, 510 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Haziran ayında satışı gerçekleşen konutların 92 tanesi ise ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

Van’da geçtiğimiz Mayıs ayında ise 779 konut satışı gerçekleşmişti.

2024 yılının aynı döneminde ise gerçekleşen 519 konutun 151 tanesi ilk el, 368 tanesi ise ikinci el satış olarak açıklanmıştı.

2025 yılı Haziran ayı konut rakamlarına göre Van; Erzurum ve Elazığ’dan sonra bölgede en fazla konut satışının yapıldığı 3. il oldu.