NOW Tv'nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, yayınlandığı günden bu yana izleyicileri kendine hayran bırakmayı sürdürüyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd karakteri ile Mina Demirtaş'ın Zeynep'i arasındaki güçlü kimya, sosyal medyada sıkça konuşulan bir konu haline geldi. İkili, son olarak birlikte poz vererek hayranlarının beğenisine sunduğu fotoğrafla, dikkatleri yeniden üzerlerine çekmeyi başardılar. Bu paylaşım, kısa sürede büyük bir ilgi görerek, sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorumlarıyla adeta patlama yaptı.

Aşk İddiaları ve Gizemli Yanıtlar

Her iki taraf da konuyla ilgili bir süre sessiz kalmayı tercih etse de, Yazıcıoğlu, sorulan bir soruya "Arkadaşlık aşka döner mi?" diyerek gizemli bir yanıt verdi. "Yok, kısmet bu işler. Size istediğinizi vermeyeceğim" sözleriyle aşk iddialarını kapatmaya çalıştı. Ancak bu açıklama, hayranları arasında daha fazla merak uyandırdı.

Hayranlardan Gelen Beğeni Yağmuru

Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş'ın sosyal medyada paylaştığı kare, hayranlarından yoğun bir ilgi gördü. "En sevdiklerim", "favori dizi çifti" ve "çok yakışıyorlar" gibi yorumlarla dolup taşan paylaşıma gelen tepkiler, ikilinin uyumunun herkes tarafından beğenildiğini gösteriyor. Bu durum, Kızıl Goncalar dizisinin popülaritesini bir kat daha artırırken, izleyicilerin dikkatini bu iki yetenekli oyuncunun ilişkisine çekmiş durumda.